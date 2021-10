Guillaume Canet évoque la fidélité dans son couple : "Marion sait, évidemment..."

Un film de Guillaume Canet, avec Guillaume Canet... sur Guillaume Canet ? Oui et non. Le lundi 27 octobre 2021, les spectateurs découvriront Lui, le nouveau film du réalisateur qui se base en partie sur sa propre expérience. L'histoire raconte le parcours d'un compositeur en mal d'inspiration qui quitte sa femme et ses enfants pour s'isoler en bord de falaise sur une île bretonne. Dans le long-métrage, Virginie Efira incarne l'épouse, Laetitia Casta la maîtresse. Mais le cinéaste, mariée à Marion Cotillard dans la vraie vie, refuse l'idée même d'avoir une autre femme dans sa vie, même de manière fugace.

J'ai toujours été incapable d'aimer deux femmes en même temps

"Marion sait évidemment que je n'ai pas de maîtresse, confirme-t-il dans les colonnes du magazine Paris Match. Contrairement à mon personnage, j'ai toujours été incapable d'aimer deux femmes en même temps." Le début de sa romance avec Marion Cotillard, qui date officiellement de l'année 2007, est pourtant enrobé de mystère. Mais c'est comme ça. Avec Guillaume Canet, l'art imite la vie, parfois. Son fils de 10 ans, Marcel, tient par exemple un tout petit rôle dans le prochain volet d'Astérix et Obélix, L'Empire du milieu, qu'il a réalisé. Cette frontière très fine entre le cinéma et la réalité, cette géniale auto-fiction qu'il puise dans son propre vécu, l'époux de Marion Cotillard s'en amuse depuis toujours.

Dans Rock'n'roll, déjà, le couple riait, sur grand écran, de leur quotidien, de ce qu'il pourrait devenir dans le futur s'ils se laissaient aller. "Rien de ce qu'il fait n'est formaté, c'est sa force, explique Laetitia Casta, qui rejoint finalement la bande du réalisateur. Guillaume se démène pour se faire entendre. S'il parle souvent de lui dans ses films, ce n'est jamais prétentieux. Cette autodérision grinçante, honnête et sincère, et les thèmes qu'il aborde forcent l'adhésion." Pour en savoir plus, rendez-vous en salles obscures dans quelques jours...

