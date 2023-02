Guillaume Canet revient sur l'époque où il fumait "pas mal de pétards" : "C'était encore pire..."

Guillaume Canet est-il un consommateur de cannabis ? Il l'a été, mais plus maintenant selon ses propres dires. En effet, l'acteur et réalisateur français, soulagé par le succès de son tant attendu long-métrage Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, était l'invité du programme Legend animé par Guillaume Pley, ce mercredi 8 février 2023. Il a ainsi eu l'occasion de livrer de nombreuses confidences, tant à propos du film que de sa vie privée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celui qui est le compagnon de Marion Cotillard depuis 2007, avec qui il est devenu père de Marcel et Louise, a joué le jeu !

En effet, il reconnaît en toute transparence : "J'ai eu beaucoup, beaucoup de tocs (troubles obsessionnels compulsifs, ndlr) dans mon enfance et dans les dernières années. Ça fait à peu près cinq ou six ans que je n'en ai plus beaucoup, mais j'ai eu des périodes..." Un comportement accentué par la consommation régulière de certains paradis artificiels, notamment l'herbe. "Comme je fumais pas mal de pétards à une époque, c'était encore pire", explique Guillaume Canet, évoquant sans filtre son recours aux joints, manifestement révolu depuis.

Non je n'ai pas fermé la voiture...

"En fait, je pouvais me garer, monter chez moi au cinquième étage sans ascenseur et me dire : 'Non je n'ai pas fermé la voiture...', alors que je l'avais fait 20 fois. Donc je redescendais, faisais le tour de la voiture et je repartais, mais au bout de la rue je pouvais douter et revenir", illustre-t-il avec cet exemple.

Mais pour se débarrasser de ses tocs ainsi que l'utilisation de ces substances illicites qui peut être particulièrement addictif, le cinéaste avoue avoir bénéficié de l'aide d'un psychologue. Un travail sur lui-même qui lui a permis de comprendre que ces troubles étaient le fruit d'une réaction liée à des angoisses. "Les robinets fuyaient de partout, chez moi. Parce que je les fermais à fond, pour être sûr que ça ne coule pas, mais en fait les joints morflaient", en rigole-t-il aujourd'hui.