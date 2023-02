Guillaume Durand inconsolable après la mort de sa mère, il partage un message déchirant

Je leur dois tout

Pour rappel, en 2021, au lendemain de Noël, il avait déjà dû faire ses adieux à son papa Lucien. "Nicole Durand a la douleur de vous annoncer le décès de son époux, Lucien Durand, marchand de tableaux, mort le 26 décembre 2020, dans sa centième année. Douleur partagée par ses fils, Guillaume, Blaise et Matthieu, et leurs épouses", écrivait à l'époque Le Carnet du Figaro.

"Je leur dois tout", avait alors réagi Guillaume Durand sur son compte Twitter, avant de préciser que sa mort n'était pas liée à la Covid-19 : "Né le 14 juillet 1920, la Covid ne l'a pas fauché mais c'est une victoire qu'il ne verra pas".

Des moments difficiles à vivre pour le journaliste, lui qui, il y a plus d'un an, rendait son cancer public au cours d'une interview accordée au média Le Parisien. Il annonçait également avoir subi une lourde opération qui lui a sauvé la vie. Le 18 janvier dernier, face à Jordan de Luxe dans son émission sur la chaîne C8, il révélait être passé "de 90 à 75 kilos" à cause de sa maladie et des différents traitements. Il a notamment eu peur de ne plus se reconnaître : "C'est horriblement angoissant de voir qu'on perd du poids d'une manière inexorable". Heureusement qu'il peut compter sur son mental d'acier pour surmonter cette étape...