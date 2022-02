Guillaume Labbé : Sa soeur Constance est en couple avec un célèbre comédien et chanteur !

Ce lundi 14 février, jour de la Saint-Valentin, les spectateurs pourront découvrir en amoureux (ou pas) deux nouveaux épisodes de la série Je te promets sur TF1 à 21h10. Camille Lou, la vedette de la série sera accompagnée de l'acteur Guillaume Labbé, frère de la comédienne Constance Labbé, aussi connue pour son couple avec un certain... Tom Leeb !

Tom Leeb est chanteur et il aurait dû représenter la France à l'Eurovision 2020, avant que le concours ne soit annulé. Il est aussi le fils du comédien et humoriste Michel Leeb. C'est donc une famille d'artistes qui en rencontre une autre lorsque Tom Leeb tombe amoureux de Constance Labbé. La jolie brune de 33 ans a été vue dans la peau de Camille Costes dans Balthazar aux côtés de Tomer Sisley, où elle a remplacé la comédienne Hélène de Fougerolles après son départ de la série. Elle s'est également illustrée dans Je te veux... moi non plus au cinéma pour Ineg Reg ou pour TF1 dans la série Camping Paradis. La compagne de Tom Leeb a bouclé l'été dernier le tournage de Joyeuse retraite 2, une comédie avec Michèle Laroque et Thierry Lhermitte.

Tom Leeb, le plus jeune enfant de Michel Leeb, a deux grandes soeurs Elsa et Fanny. Très proches de ces deux femmes, c'est la première qui avait rendu public la relation entre son frère et Constance Labbé lors de leurs vacances à Arcachon en juillet 2021. Fanny a quant à elle vécu un début d'année aussi difficile que merveilleux car elle a annoncé avoir vaincu son cancer du sein. "J'envoie à tous ceux qui la traversent en ce moment, ainsi qu'à tout leur équipage, toute ma force pour tenir le cap face à une mer déchaînée de souffrance. Je ne le redirai jamais assez mais l'acceptation est une des clés majeures pour avancer face au combat. Courage à tous, pleurez quand il le faut mais souriez aussi, en visualisant votre victoire", avait-elle publié sur Instagram le 3 février dernier.