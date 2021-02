Guy Lux colérique en coulisse : "Il a jeté un séchoir à la tête d'une assistante"

Acolytes dans l'émission Cadet Rousselle dans les années 1970, Sophie Darel et Guy Lux ont travaillé de nombreuses années ensemble. Pourtant, l'ancienne animatrice n'en garde pas que de bons souvenirs comme elle l'a confié dans l'émission Les Duos mythiques de la TV sur France 3. Parfois effrayée par les accès de colère de l'animateur, Sophie raconte : "Il était très angoissé, et donc il faisait des colères par rapport à ça. (...) Quand on travaillait avec lui, et que tout d'un coup il jetait un séchoir, parce qu'il avait des gros problèmes de cheveux, à la tête d'une assistante, ça ne faisait pas une bonne ambiance dans l'émission, mais on savait que ça ne durait pas longtemps."

Je l'aimais énormément

Un homme qui semblait donc visiblement "légèrement" soupe au lait, mais qui était par ailleurs très apprécié de ses collaborateurs. Nostalgique de son parcours avec l'animateur de jeux et de divertissements télévisés, elle confie : "C'est sûr que c'est dur de travailler avec quelqu'un comme Guy, mais j'avais vraiment de l'affection pour lui, je l'aimais énormément, j'avais beaucoup d'admiration pour tout ce qui faisait."

Amusée par le caractère très entier de Guy, l'ancienne présentatrice désormais âgée de 76 ans s'est également souvenue d'une anecdote étonnante concernant son ancien coéquipier. Ennemi juré de Léon Zitrone, Guy devait animer avec lui l'émission (mythique) Intervilles. Sophie s'est rappelée d'une émission en particulier, le 23 juillet 1964, où les deux présentateurs s'étaient écharpés de manière mémorable devant les caméras. "Le fait d'avoir ces deux personnalités tellement terribles dans les colères, je pense que les gens regardaient ça en se disant : 'qu'est-ce qui va se passer entre eux' ?" indique Sophie. Nul doute qu'à l'époque, Guy Lux aurait sûrement aimé voir Léon Zitrone crapahuter dans la terrible arène des vachettes...