Sophie Darel (75 ans) et le sexe : "C'est meilleur en vieillissant"

Avec le temps vient l'expérience. Si la sexualité des seniors est un sujet encore un peu tabou, Sophie Darel met les pieds dans le plat et partage sa propre expérience. Elle publie le livre Objectif 100 ans en pleine forme ! (Ramsay) et se livre dans les pages d'Ici Paris.

Dans son ouvrage, l'ex-star du petit écran, âgée de 75 ans, accorde donc plusieurs pages au sexe chez les personnes du troisième âge et assume pleinement avoir encore des envies et des besoins. "Le sexe compte bien sûr, mais il faut quand même autre chose pour vivre avec la même personne aussi longtemps. Et avec Jack [Anaclet, son mari, NDLR], nous entamons notre trente-neuvième année de vie commune. En tout cas, à nos âges, le sexe, ça compte encore ! Je dirais même que c'est meilleur en vieillissant. (...) Bien sûr, on ne peut plus faire les mêmes acrobaties que Rocco Siffredi, mais il faut continuer à plaire, à séduire l'autre, c'est une forme de respect de soi et des autres", clame Sophie Darel.

Très active, elle envisage donc de devenir centenaire et multiplie les projets ! "Actuellement, je répète la pièce La Bonne Anna. Puis, je retrouverai mes amies Évelyne Leclercq et Danièle Gilbert pour une autre pièce, Les Trois Glorieuses, dont les représentations démarreront au printemps 2020. C'est simple, retraite, inactif, senior sont pour moi des gros mots", ajoute-t-elle.

Thomas Montet

Les confidences de Sophie Darel sont à retrouver dans les pages d'Ici Paris, dans les kiosques le 23 octobre 2019.