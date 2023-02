Guy Savoy victime d'un camouflet : coup de tonnerre dans la vie de l'ex de Sonia Mabrouk

Les temps sont décidément bien durs pour Guy Savoy. Virtuose de la cuisine française, le chef de 69 ans a appris une terrible nouvelle très récemment. En effet, il va perdre la troisième étoile de son restaurant parisien, dans le 6ème arrondissement de la capitale, a-t-on découvert dans Le Figaro ce mardi 28 février. Une annonce qui fait l'effet d'un véritable cataclysme dans le monde de la gastronomie puisqu'il s'agit d'une première depuis 2002 pour Guy Savoy, qui s'est imposé depuis plus de quarante ans maintenant comme l'un des tout meilleurs cuisiniers du monde.

Mais cette décision génère aussi de l'étonnement, puisque son établissement, le bien nommé Restaurant Guy Savoy, a pourtant été élu pour la sixième fois consécutive "meilleur restaurant du monde" selon le classement international établi par La Liste. De quoi renforcer le sentiment d'incompréhension. Guy Savoy n'est d'ailleurs pas le seul concerné puisque le chef Christopher Coutenceau est victime de la même sentence, alors qu'il avait obtenu cette fameuse et tant attendue troisième étoile en 2020 seulement, pour son restaurant situé à La Rochelle et dans lequel il ne propose aucune viande, mais uniquement des plats avec du poisson.

Un coup dur de plus

Preuve s'il n'en fallait qu'aux yeux des juges du Guide du Michelin, nul n'est intouchable. Reste maintenant à voir comment Guy Savoy va vivre ce qui s'apparente à un camouflet, lui qui avait déjà du attendre pas moins de 17 ans - de 1985 à 2002 - pour obtenir ce prestigieux troisième macaron.

D'autant plus que le chef connaît aussi des remous importants dans sa vie privée. Il vivait une belle idylle avec la journaliste Sonia Mabrouk, 24 ans de moins que lui, rencontrée en 2013, et ont officialisé leur couple en 2018. Les deux amoureux se sont d'ailleurs mariés à cette occasion. Seulement voilà, le feu s'est consumé et Sonia Mabrouk a fini par nous annoncer en exclusivité sa séparation du chef étoilé en fin d'année dernière, expliquant que leur couple n'était "plus d'actualité". Mais nul doute qu'au vu de la réputation de Guy Savoy, ce taulier de la cuisine française saura remonter la pente. Que ce soit derrière les fourneaux ou dans sa vie amoureuse !