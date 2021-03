Gwyneth Paltrow a pris 6 kilos pendant la pandémie : elle dévoile ce qui a causé sa prise de poids

En parallèle de sa carrière au cinéma, Gwyneth Paltrow se donne à fond dans sa marque de lifestyle, Goop. Son expertise en bien-être, parfois décriée, ne l'a pourtant pas empêchée de prendre du poids. Ses activités paralysées par la pandémie de Covid-19, l'actrice s'est ainsi réfugiée dans la nourriture.

C'est lors de l'In Goop Health-The At-Home Summit, une conférence virtuelle organisée par Goop ce samedi 6 mars 2021, que Gwyneth Paltrow a évoqué sa prise de poids. "Je n'avais aucune limite !, a-t-elle expliqué à ses interlocuteurs et aux internautes qui l'ont suivie. J'ai pris 6 kilos et j'avais l'estomac en vrac. Je me disais que mon vin, mes pâtes, mes gâteaux et mes crackers au fromage m'aidaient à tenir."

La star de la saga Avengers s'est cependant reprise en main après des tests médicaux passés en janvier. Plusieurs inflammations ont été décelées. Gwyneth Paltrow a alors commencé un régime cétogène, très apprécié par les célébrités, et a limité sa consommation d'alcool et de sucre.

"Tout ce à quoi je pensais, c'était : 'Quand est-ce que je vais pouvoir reprendre un cocktail ?' Vous me connaissez, je ne triche pas, je ne romps pas, je suis disciplinée et je pensais ne pas pouvoir y arriver, a-t-elle poursuivi. Puis j'ai commencé à me sentir très bien après 60 jours. Et maintenant, je me sens tellement bien que je me dis que je boirais de l'alcool si je pouvais, mais pas 7 jours par semaine !"

Pour l'aider à résister à la tentation d'un verre ou d'une gourmandise, Gwyneth Paltrow pourra désormais compter sur Goop Kitchen, le nouveau restaurant à emporter de sa marque. Le service propose une carte saine, avec salades, wraps et soupes de saison, ainsi que des plats à base de plantes et végétariens.