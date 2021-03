Gwyneth Paltrow souffre encore de symptômes, neuf mois après avoir attrapé la Covid-19

La maladie, le confinement, l'isolement social... tout ça, ils l'ont vécu ensemble. Comme elle l'a révélé en février 2021, Gwyneth Paltrow a survécu au coronavirus, puisque la pandémie les a touchés elle et son époux, Brad Falchuk. Mais ce mal n'est pas à prendre à la légère, loin de là. Dans le cas de la comédienne, en tout cas, la bataille fut longue et fatigante, et elle poursuit toujours son cours.

Le couple a ressenti des premiers symptômes en tout début de crise sanitaire. Pourtant, Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk, bien que tirés d'affaire, souffrent encore de quelques symptômes. "En fait, Brad n'a récupéré le goût et l'odorat qu'en janvier dernier, donc neuf mois après les avoir perdus, a-t-elle précisé au magazine People. Quant à l'actrice, elle se sentirait encore particulièrement "fatiguée" et serait toujours "dans le brouillard". "Mais il y a tellement d'autres personnes qui en souffrent, a-t-elle précisé. Nous allons de mieux en mieux."

Dans leur malheur, les amoureux ont tout de même vécu deux ou trois évènements plutôt sympathiques. Ils ont, entre autre, célébré les 50 ans de Brad Falchuk le 2 mars 2021. Gwyneth Paltrow s'est d'ailleurs rendue dans le Wyoming pour profiter d'un séjour au ski entres amis, pour que son homme souffle ses bougies - pas celles qui sentent comme le vagin de son épouse, non non - en étant un minimum entouré. "Je veux juste être avec toi, tout le temps, au moins pour les cinquante prochaines années", écrivait-elle le jour J.

Il a fallu que les tourtereaux redoublent d'effort, tout de même, pour que leur flamme tienne le cap tout au long de la crise sanitaire. Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk avaient été repérés, en mai dernier, en train de s'offrir un dîner romantique à Santa Monica... dans le coffre de leur Mercedes-Benz. Ils avaient également participé, un peu plus tôt, à un live Youtube faisant allusion à la frustration sexuelle pendant le confinement.