Hadja (Koh-Lanta) convoitée par "des pervers" : son coup de gueule, "j'en ai marre !"

Hadja menait bien sa barque jusqu'ici dans Koh-Lanta, Les 4 Terres (TF1). Avec les Verts de l'Est, elle n'avait connu aucun conseil. Puis chez les rouges menés par le regretté Bertrand-Kamal, elle formait une belle alliance avec ses camarades et n'était donc pas inquiétée. Mais celle qui s'est désignée comme ambassadrice a sauté juste après la réunification, lors du premier conseil de la tribu blanche réunifiée. Sa relation avec Alix, sa franchise, son aventure et même les messages de pervers qu'elle reçoit, malgré elle, sur les réseaux sociaux, Hadja se livre.

"Voilà pourquoi j'ai eu de l'animosité envers Alix"

Comment avez-vous vécu votre élimination ?

J'ai été forcément déçue. J'aurais aimé aller plus loin, même si je suis contente d'être arrivée jusqu'à la réunification. C'était vraiment l'étape à franchir pour moi. Avec ma personnalité, je savais qu'il serait difficile d'arriver jusque là (rires). Il aurait pu y avoir des complots contre moi. Donc un peu déçue mais quand même contente.

Comprenez-vous les votes contre vous ?

Oui et non. Je trouve que les gens ne se sont pas réellement justifiés sur les raisons de leur vote. Ils se sont cachés derrière des prétextes. Tout ce qu'ils ont dit était faux. On m'a dit que je n'étais pas active sur le camp ou je ne sais quoi mais en fait je savais qu'ils votaient contre moi parce qu'ils pensaient que j'allais les éliminer. Et ils n'ont pas eu le courage de me le dire. Alors que moi je suis très directe et forcément j'aime bien les gens directs.

Vous semblez être "en concurrence" avec Alix, comme elle le dit elle-même... pourquoi ?

On n'était pas en concurrence. Enfin, peut-être qu'elle l'était mais pas moi. Après, on se tirait un peu la bourre parce qu'on était un peu les deux sportives de la saison. Mais personnellement je ne me sentais en concurrence avec personne. Avec Alix, on vient de deux milieux complètement différents. J'avais envie de bousculer tout le monde et personne à la fois. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où Alix a dit que je l'avais déstabilisée lors de l'épreuve de la boue, je l'avais un peu dans le viseur. Je ne voulais pas du tout lui faire peur ni l'intimider. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir de l'animosité envers elle, mais sinon aucune concurrence entre nous.

"Les messages racistes viennent de gens frustrés derrière leur écran"

L'histoire du riz, le jour où vous ne vous êtes pas donnée à fond pour avoir le coup de fil, vos mots parfois trop durs et directs... Avec le recul, que pensez-vous de votre comportement ?

Je ne regrette rien du tout, parce que c'est moi. Sur le coup de fil, j'ai dit que je n'avais pas réussi à me transcender. Je me suis donnée à fond mais je n'ai pas réussi, ce n'est pas la même chose. Je n'ai en aucun cas volontairement lâché ! Personnellement le coup de fil ne m'intéressait pas, et j'ai préféré être honnête. C'est aussi pour ça qu'on m'appréciait dans mon équipe, j'ai toujours dit les choses, tout était clair. Après ça peut choquer certaines personnes. Les gens aiment l'hypocrisie mais ce n'est pas ma philosophie, ce n'est pas comme ça que j'ai été élevée.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur le camp ?

Je pense que vous connaissez la réponse, c'est vraiment la nourriture ! C'était le plus dur la faim. Après il y a eu le froid aussi. Je suis très frileuse donc ça a été hyper hyper difficile pour moi.

Quel a été votre premier geste au retour ?

A la résidence du jury final, je me suis lavée direct ! Sentir l'odeur du gel douche et du déodorant... Ca ne s'explique même pas. J'ai encore les odeurs là. C'était un plaisir, je pense que tout l'hôtel m'a entendue car j'étais en extase.

Vous aviez confié recevoir des messages racistes... Qu'avez-vous à répondre à ces gens ?

Les gens sont souvent sur des faux comptes, ils envoient des messages racistes. En plus la plupart du temps ça n'a rien à voir avec le jeu ! C'est vraiment juste du racisme. Mais bon qu'ils continuent car ça ne changera rien, je suis aussi chez moi ici en France. Si vraiment ils sont courageux, qu'ils viennent nous voir dans la rue lorsqu'ils nous croisent. Ca ne me fait ni chaud ni froid, ce sont des gens frustrés derrière leur écran. Ca me fait penser aux gens qui ont des délires de pédophilie, ils traquent les gens sur internet. Malheureusement, internet c'est une porte d'entrée à tous ces comportements défaillants, déviants. Ca ne me touche même pas.

"Je reçois des demandes bizarres de pervers !"

Les saisons précédentes, certains recevaient des menaces de mort...

Il y en a eu aussi cette année, il faut le savoir. Bizarrement, je ne fais pas partie des candidats visés ! Je n'ai jamais reçu de menaces. Parfois certains ne sont pas contents, ils ne comprennent pas que c'est un jeu mais on peut discuter. Dans 85% à 90% des cas, les gens sont vraiment bienveillants. Après il y en a certains qui insultent car j'ai fait un truc qui leur a déplu dans l'épisode, je n'y prête même pas attention. Ca ne me viendrait pas à l'esprit personnellement d'envoyer un message à Harry Roselmack pour lui dire que je n'ai pas aimé son sujet dans Sept à Huit.

Sur Twitter, des internautes s'amusent en indiquant que votre compagnon doit être solide ! Qu'en pensez-vous ?

C'est drôle ! Je ne suis pas en couple actuellement, mais ce ne sont pas les demandes qui manquent. Sur Koh-Lanta, on voit beaucoup mon caractère un peu dur, mais au quotidien je suis plutôt cool, je ne passe pas mon temps à me fighter avec mes proches. Après c'est sûr que mes ex-copains, ou mon copain quand j'en ai un, doivent être costauds mentalement parce que sinon je peux lui marcher un peu dessus et ça ne me plait pas. C'est aussi pour ça qu'en général je sors un peu avec des fortes personnalités. Mais c'est marrant parce que je m'embrouille rarement avec mes ex-copains, ils arrivent généralement à m'apaiser.

Vous dites que les demandes ne manquent pas, ont-elles augmenté depuis Koh-Lanta ?

Je n'ai jamais eu besoin de Koh-Lanta pour avoir des mecs, mais c'est vrai que là j'ai un peu plus de demandes. Les gens me voient à la télé, ils envoient des messages sur les réseaux sociaux... Mais bon, choper un mec parce qu'il m'a vue à la télé, c'est non. Je ne vais pas me mettre avec quelqu'un parce qu'il m'a vue à la télé. Je veux rencontrer quelqu'un qui m'aime pour ma personnalité, pour ce que je suis. Je ne me mettrai pas en couple avec une groupie. Par ailleurs, petit mot à tous les pervers qui m'envoient des messages par rapport au fait que je suis dure à l'écran et qu'ils aimeraient que je les domine. J'en reçois une dizaine tous les jours via des faux comptes, je les signale tous. J'en ai marre, en fait. Ca c'est gonflant, il faut qu'ils arrêtent. C'est archi bizarre et gênant, j'en ai beaucoup malheureusement.

