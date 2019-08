Halle Berry : En tee-shirt mouillé et "sans soutien-gorge" pour ses 53 ans

Parmi ces followers, les actrices Viola Davis et Jada Pinkett Smith, la chanteuse Ciara et le top model Naomi Campbell ont commenté cette superbe image d'Halle Berry et lui ont adressé leurs voeux.

D'humeur festive, la maman de Nahla et Maceo (11 et bientôt 6 ans, nés de sa précédente relation avec Gabriel Aubry et de son mariage à Olivier Martinez) a vécu, en début d'année, une grosse frayeur. Un homme de 59 ans, qui lui était totalement inconnu, avait tenté de s'installer à son domicile. Il en avait changé les serrures et avait présenté des faux documents de propriété à la police, appelée par des employés de Halle Berry. Ronald Eugene Griffin avait finalement été arrêté. Il a été déclaré coupable de falsification de garantie et de vol.