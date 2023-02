Harry et Meghan : ces adorables attentions qu'ils se réservent pour cette Saint-Valentin exceptionnelle

Depuis la sortie du documentaire Harry & Meghan sur Netflix en décembre 2022, le couple Sussex n'a (presque) plus de secrets pour personne. En tout cas, si d'aucuns n'en étaient pas encore convaincus, on est dorénavant certains qu'Harry et Meghan s'aiment à la folie. Et à l'approche de la Saint-Valentin, le duc et la duchesse exilés en Californie ont un peu la pression... Pour cause, le 14 février est une date marquée au fer rouge pour le couple.

En 2021, leur Saint-Valentin en 2021 avait été particulièrement mémorable puisqu'ils avaient annoncé que l'actrice de Suits était enceinte pour la deuxième fois... Un air de déjà vu dans la famille royale. En effet, cette merveilleuse annonce faisait écho à celle, 37 ans avant, de la grossesse de la princesse Diana, qui attendait Harry. Un évènement incroyable dont le couple avait été le premier surpris : "J'ai été choqué", avait confié le frère du prince William dans le documentaire Netflix, alors qu'il avait réalisé la coïncidence lorsqu'un ami lui a envoyé la Une d'un journal du 14 février 1984, dans laquelle Lady D dévoilait qu'elle était enceinte de lui. Un merveilleux hasard... ou bien un signe du destin ? "Nous n'en avions aucune idée. C'était juste une coïncidence, ou peut-être pas une coïncidence." avait déclaré le couple encore stupéfait.

Une Saint-Valentin plus que jamais romantique pour les Sussex

Cette année encore, les parents d'Archie et Lilibet promettent de passer une fête des amoureux en bonne et due forme. Pour cause, 2023 est une année particulière pour l'ancienne actrice et le petit-fils du roi Charles, puisqu'il célèbrerons leur cinquième anniversaire de mariage en mai prochain. Une année tournée vers l'amour... Et en terme de cadeaux le 14 février prochain, on imagine déjà que Meghan a tout prévu. En effet, celle qui avait déclaré d'après nos confrères britanniques du magazine Hello! être une véritable "ventouse" lors de la Saint-Valentin ne manque pas d'idées. En témoigne cette touchante attention que la duchesse a eu pour son mari à la naissance de leur fille en juin 2021. Harry a en effet révélée dans son livre Spare, sorti le 10 janvier dernier, que sa femme lui avait rédigé un poème d'amour pour accompagner l'heureux évènement. Un goût pour les petites attentions qui a de quoi attendrir les plus hermétiques à l'amour ! D'autant que pour la duchesse de Sussex, l'essentiel réside dans l'intention : "En termes de cadeaux, que ce soit un petit-déjeuner au lit, un doux mot d'amour ou une seule fleur... c'est vraiment la pensée qui compte." avait-elle un jour écrit sur son blog The Tig, rapportent nos confrères.

Quant aux célibataires, la belle-soeur de Kate Middleton a pour eux la recette d'une Saint (sans)-Valentin réussie : "Je pense que tu dois être ton propre Valentin. Te cuisiner un bon dîner même quand c'est juste toi, porter ta tenue préférée, t'acheter des fleurs et célébrer l'amour de soi, que l'on oublie lorsqu'on nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas." écrivait-elle en 2015 sur son blog.

Le coeur sur la main en cette saison des amoureux !