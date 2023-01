Harry et William, coup dur pour les frères : un proche de Diana malade et en grand danger

Par Charlotte Pletcher Journaliste Fan de séries en tous genres, elle aime suivre le quotidien de ses acteurs préférés. Elle est également fan de la reine Elizabeth II, de Kate Middleton et ne comprend toujours pas ce que le prince Harry fait avec Meghan Markle.

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent du côté de Windsor. En plus de la guerre de famille qui sévit sur le clan royal, les princes Harry et William font face à une nouvelle épreuve : Paul Burrell, ancien majordome et confident de leur maman Diana, a fait une révélation fracassante sur sa santé.

Comme si les révélations du prince Harry envers les membres de la couronne britannique ne suffisaient pas, une autre mauvaise nouvelle est venue s'abattre sur Windsor. Paul Burrell, ancien proche de la famille puisqu'ex-majordome de la princesse Diana, n'est pas en bonne forme. L'un des plus grands complices de l'ancienne princesse de Galles a indiqué dans une émission télé qu'il avait appris une mauvaise nouvelle au cours des derniers mois. Il est atteint d'un cancer comme l'ont relayé des médias britanniques dont The Sun. Submergé par l'émotion durant son entretien avec la journaliste Lorraine Kelly, Paul Burrell a laissé couler quelques larmes en évoquant la maladie, un cancer de la prostate, qui lui fait craindre le pire pour l'avenir : "J'emballais les cadeaux de Noël et je me demandais 'serais-je toujours là au prochain Noël' ?" Si personne n'a de réponse à cette question pour l'instant, l'ancien bras droit de Diana est déterminé à se battre. D'autant plus pour sauver l'honneur de sa regrettée patronne, avec qui il a tant partagé avant sa tragique disparition le 31 août 1997. Ces dernières prises de parole n'étaient d'ailleurs pas tendres envers le prince Harry qu'il a vu grandir. D'après lui, le duc de Sussex fait simplement preuve d'ingratitude à l'égard de la Couronne. Harry contre Paul S'ils étaient proches du vivant de Lady Diana, le prince Harry et Paul Burrell ont été séparés par des tensions et des désaccords au fil de leur vie. Premier clash en 2003, lors de la publication d'un livre de Paul Burrell sur Diana Spencer. Le prince Harry accusait alors l'ancien majordome de faire de la mort de sa mère une affaire de gros sous. Des accusations que l'auteur n'avait pas bien prises. La situation semble s'inverser désormais. Vingt ans plus tard, Paul Burrell sort les griffes puisque le prince Harry fait exactement ce qu'il lui reprochait à l'époque. Pour Paul, le prince Harry s'est transformé en "gosse de riche" dont les révélations sont motivées par l'argent et la vengeance, dans le seul but de faire payer ses proches d'être tombé dans une famille pas comme les autres aux règles imposées par un strict protocole...