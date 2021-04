Harry Potter - Une héroïne de la saga est enceinte pour la première fois : "Ce n'est plus un secret !"

On les a connu si jeunes. Et pourtant. De nos jours, les comédiens qui ont tourné sur les bancs de Poudlard, dans la saga "Harry Potter", ont la trentaine. Tout naturellement, la vie suivant son cours, la plupart se marient et commencent à avoir des enfants...

La famille Harry Potter s'agrandit de jour en jour. Afshan Azad, qui a interprété la délicieuse Padma Patil - la compagne de bal de Ron Weasley - dans les cinq derniers films de la saga, s'apprête à donner la vie pour la première fois. Le dimanche 11 avril 2021, la jeune comédienne a effectivement annoncé qu'elle était enceinte sur son compte Instagram, en partageant quelques images issues d'un photoshoot avec son époux, Nabil Kazi. "Ce n'est plus un secret, je vais devenir maman, a-t-elle écrit. Je remercie Allah de nous avoir offert notre plus grande bénédiction. Bébé Kazi devrait arriver au mois de juillet. Nos coeurs sont emplis d'amour. Plus longtemps à attendre !" Il est vrai que le baby bump d'Afshan Azad est déjà bien rond ! Et cette grossesse n'est que la suite des bonnes nouvelles pour la jeune femme de 32 ans. Au mois d'août 2018, l'ancienne héroïne d'Harry Potter s'était unie à son chéri Nabil Kazi en organisant deux cérémonies, correspondant à leurs deux cultures. Certains de ses confrères sorciers s'étaient même joints au couple, au Symphony Hall de Birmingham, dont Katie Leung, l'interprète de Cho Chang, ou encore Bonnie Wright, plus connue sous le nom de Ginny Weasley par les fans de la saga. "Je suis toute excitée, a commenté cette dernière, sur Instagram, en apprenant la grossesse de son amie. Bébé Kazi a les meilleurs parents du monde !"

Afshan Azad n'a plus jamais tourné depuis la fin des films Harry Potter. Elle travaille aujourd'hui en tant qu'influenceuse beauté sur les réseaux sociaux. Cette vie de douceur n'est que le calme après la tempête, pour la belle Britannique. Sa relation amoureuse avec Nabil Kazi a longtemps été mal vue par certains membres de sa famille. D'origine bangladeshi et de confession musulmane, elle a eu du mal à imposer son amour pour un homme qui ne fait pas partie de la même communauté. Son père lui avait interdit de revoir son partenaire et avait autorisé Ashraf, son frère, à la frapper et la tuer. Une histoire qu'elle ne pourra pas effacer d'un coup de baguette magique, mais qu'elle tente d'oublier, sans doute, à l'aide du bonheur que la vie lui offre...