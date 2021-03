Katie Leung (Harry Potter) victime de racisme pendant les tournages, on lui a demandé de se taire

Le personnage de Cho Chang ne figure pas forcément parmi les plus populaires de la saga Harry Potter. Et pour cause, la jeune sorcière de la maison Serdaigle brise le coeur de notre héros après l'avoir embrassé langoureusement sous un brin de gui. Katie Leung, la comédienne choisie pour incarner l'étudiante, ne s'attendait pas pour autant à recevoir autant de haine. Elle qui s'est joint à la joyeuse bande de prestidigitateurs - formée par Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint - pour quatre films, vient d'expliquer qu'elle avait souffert de nombreuses attaques racistes, pendant et après les tournages.

Invitée à prendre la parole dans le podcast Chinese Chippy Girl, l'Écossaise de 33 ans s'est effectivement souvenue être tombée sur des propos déroutants en navigant un peu sur internet. Et quand elle en a parlé aux agents qui s'occupaient de la promotion des films, les craintes de la comédienne auraient été passées sous silence. "Je me souviens qu'ils m'ont dit 'Katie, nous n'avons pas vu ces sites dont les gens parlent alors, si on te pose la question, dis juste que c'est faux, que ce n'est pas arrivé', a-t-elle raconté. J'ai hoché de la tête, alors que j'avais vu tout ça de mes propres yeux."

Il y avait énormément de racisme

En 2005, Katie Leung obtenait son tout premier rôle en intégrant le cast de la saga Harry Potter. Une joie immense... considérablement altérée par cette mésaventure en ligne. "C'était les débuts d'Internet. La naissance de ces communautés de fans. Et quand tu as 16 ans, tu te soucies de ce que les spectateurs vont penser, précise-t-elle. J'ai cherché mon nom sur Google et j'ai trouvé un site dédié à Harry Potter. Je me souviens avoir lu tous les commentaires et il y avait énormément de racisme. Quelqu'un avait même crée un espace pour me haïr. Ça disait que si les gens n'étaient pas d'accord avec le fait que j'ai été choisie, il fallait cliquer sur un bouton. On pouvait alors voir le nombre de personnes qui étaient contre moi. C'était horrible, vraiment horrible." Cette sensation, elle ne pourra, hélas, pas la faire disparaître d'un coup de baguette magique...