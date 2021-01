Devon Murray (Harry Potter) papa pour la première fois : il révèle le prénom de son bébé

L'acteur de 32 ans avait annoncé en juillet qu'il s'apprêtait à devenir papa.

Côté carrière, en revanche, il n'avait pas grand chose à ajouter. Depuis la fin de la saga Harry Potter, Devon Murray n'a été aperçu qu'en 2017 dans le clip d'Every time you need me, le titre d'une chanteuse lituanienne nommée Simmona, puis en 2018 - une apparition non créditée - dans Damo & Ivor. Lui-même s'en amuse - quand il n'est pas victime de dépression et de pensées suicidaires - puisqu'il se décrit comme "l'acteur qui a joué Seamus Finnigan pendant dix ans", "le drôle d'Irlandais qui n'arrêtait pas de tout faire exploser". Aujourd'hui, il "passe sa journée entouré de chevaux", comme il le précise sur son compte Instagram. Mais un nouvel élément vient de s'ajouter au décor... pour son plus grand bonheur.