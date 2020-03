Harry Styles : Agressé à l'arme blanche, il dévoile les détails de la soirée...

Harry Styles a du mal à se remettre du soir de la Saint-Valentin. Le chanteur anglais a été menacé d'une arme blanche et il s'est fait dépouiller en fin de soirée le 14 février. Invitée dans The Howard Stern Show, la star de 26 ans a raconté en détail ce qu'il s'est passé ce fameux soir terrifiant.

"Je suis à environ cinq minutes de chez moi. Je marche et je vois ce groupe de gars, ils ont tous des cagoules et le visage couvert. J'éteins ma musique, je marche dans la rue, je continue à me retourner et les gars ont traversé la route. Et je me dis : 'C'est bizarre'", commence-t-il par relater.

Il a poursuivi, en donnant plus de détails : "J'entends des bruits de pas qui tentent de me rattraper, alors je traverse la rue et ils traversent la rue et je me dis : 'Oh putain de merde (...), je suis sur le point de me faire voler.'"

Harry Style a ensuite raconté que le groupe d'hommes s'est d'abord approché de lui. Ils lui ont demandé s'il fumait de l'herbe, puis ont réclamé ses affaires mais ils voulaient aussi son téléphone ! "Je sors mon téléphone et je me dis : 'Bon, ça ne m'arrange pas mais je vais l'effacer et en prendre un autre'. Et le mec dit 'Déverrouille ton téléphone' et l'autre soulève sa chemise et il a un couteau à la ceinture". "J'ai juste dit 'Désolé mec, je ne peux pas déverrouiller mon téléphone' et le mec me dit 'T'as 10 secondes' (...). Je voulais jeter le téléphone dans le bassin mais je ne voulais pas énerver le type." Il a finalement vu une voiture approcher et Harry Styles a couru vers elle et a essayé de l'arrêter. "Évidemment, conclut-il, si un mec énervé cours sur la route et essaie de rentrer dans ta bagnole, tu ne le laisses pas faire." Le chanteur a toutefois réussi à courir jusqu'à chez lui sain et sauf.

La police métropolitaine de Londres a confirmé avoir enregistré samedi 15 février un signalement correspondant à ce vol sous la contrainte d'une arme, mais l'incident restera sans suites puisqu'aucune enquête n'a été ouverte.