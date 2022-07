Hayley Atwell amoureuse : l'ex de Tom Cruise de nouveau en couple ?

Hayley Atwell serait-elle à nouveau amoureuse ? Des spéculations circulent au sujet d'une probable relation avec l'acteur, producteur de musique et journaliste Ned Wolfgang Kelly. Celui-ci a, entre autres, produit de la musique commerciale pour des grandes marques comme Bud Light, Headspace et Samsung. Il a également écrit des articles pour des magazines comme Dazed & Confused, Brick Magazine et Out There.

Selon le média The Sun - qui n'a pas donné plus de détails sur leur rencontre - Hayley Atwell et Ned Wolfgang auraient eu un rendez-vous amoureux à Disneyland en Californie. Les deux tourtereaux se sont même accordés un autre rendez-vous dans un endroit champêtre, dont on ne connaît pas le lieu. Une photo d'Hayley Atwell et Ned Worfgang Kelly a été publiée sur le compte Instagram de l'acteur et producteur de musique où on aperçoit l'actrice vêtue d'une somptueuse robe violette, tandis que lui arborait un magnifique costume cintré noir et blanc. Cette photo en dit long sur la potentielle liaison entre Hayley Atwell et Ned Wolfgang.

Hayley Atwell a-t-elle tourné la page Tom Cruise ?

Avec cette nouvelle histoire d'amour avec Ned Wolfgang Kelly, Hayley Atwell (40 ans) aurait-elle tourné la page Tom Cruise (60 ans) qu'elle a rencontré sur le tournage de Mission : Impossible 7 en 2020 ? Pour rappel, le couple s'était séparé une première fois en septembre 2021 avant de se remettre ensemble ensuite. Les raisons de la séparation entre Hayley Atwell et Tom Cruise seraient dues en partie à la pression médiatique, trop forte à supporter. C'était ce qu'avait indiqué une source à The Sun en juin dernier : "Ils s'entendent très bien et ont une alchimie fantastique. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de donner discrètement une nouvelle chance à leur relation plus tôt cette année. Ce qui a fonctionné derrière des portes closes n'a pas fonctionné aussi bien quand cela a été rendu public." Hayley Atwell avait toutefois fait une apparition publique à l'avant-première de Top Gun : Maverick en mai dernier.