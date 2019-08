Heather Locklear échappe encore de peu à la prison

De l'eau a coulé sous les ponts et dans les piscines depuis l'époque Melrose Place. Vingt ans après la fin du tournage, Heather Locklear n'est plus tout à fait LA Amanda Woodward qui déambulait en tailleur dans les couloirs de D&D. Mais les nouvelles sont quand même bonnes : la comédienne de 57 ans vient tout juste d'éviter la case prison. Face aux huit infractions qui l'ont menée au tribunal - dont six incluant coups et blessures à l'encontre des forces de police -, elle a choisi la voie de la sagesse en ne contestant pas ces allégations.

Résultat des courses, Heather Locklear va devoir se plier à un nouvel emploi du temps imposé par la loi américaine ce vendredi 16 août 2019. Selon les informations du site TMZ, le juge l'a condamnée à un séjour de trente jours en établissement psychiatrique - qui devrait débuter à partir du 6 septembre prochain - et à trois ans de liberté conditionnelle, durant laquelle elle ne pourra posséder ni arme, ni médicaments sans prescription... ni alcool. Si elle ne se tient pas à carreau, l'actrice californienne risquerait jusqu'à 120 jours d'incarcération ferme.

Heather Locklear, habituée des cures de désintoxication

Pour rappel, Heather Locklear a été arrêté à plusieurs reprises, dont février 2018 pour violences conjugales et juin de la même année, pour coups et blessures à Ventura County. Quant à l'interdiction de boire de l'alcool, il faut espérer que la comédienne tienne le coup : ses nombreux démons l'ont menée plus d'une fois en cure de désintoxication. "C'est un problème depuis des années, expliquait une source du magazine PEOPLE lors de son dernier séjour. Son problème c'est l'alcool, les cachets et sa santé mentale. Tout le monde espère que cette fois sera différente mais c'est dur à dire [...] Elle a été admise en rehab plus de 20 fois, peut-être même 25 fois. Beaucoup de ses séjours tournaient autour de ça. Elle pait entre 7 000 et 10 000 dollars la semaine et le personnel ne fait pas grand-chose pour elle." Il faut espérer que cette fois-ci sera la bonne...