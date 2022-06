Heather Locklear : Petit coup de mou pour l'ancienne star de Melrose Place

Un petit coup de mou, ça arrive à tout le monde ! Heureusement, Heather Locklear a la solution pour vous. Pour contrer les nuits courtes, le quotidien qui fatigue et la morosité ambiante, la comédienne, ancienne star de la série Melrose Place, s'est rendue dans une pharmacie de Los Angeles, en Californie, le 19 mai 2022. Dans une tenue très décontractée, un T-shirt gris usé par le temps, un legging noir et de simples claquettes - qui ne sont pas sans rappeler sa période confinement -, l'actrice de 60 ans s'est offert, dans cet établissement, un petit lot composé de plusieurs types de vitamines. L'affaire est dans le sac.

Mais que devient Heather Locklear, en dehors des sorties à la pharmacie, des scandales télévisés, des mugshots souvenirs et des soucis avec la drogue et l'alcool ? Connue pour le rôle d'Amanda Woodward, la comédienne a été une véritable légende dans les années 1990, certes, mais sa carrière a légèrement été freinée ces dernières années. Relativement absente depuis la fin de la série Too close to home, dans laquelle elle a joué en 2016 et 2017, Heather Locklear a pourtant repris du service sur grand écran l'année dernière. L'aviez-vous remarqué ?

La fiancée de Chris Heisser s'est effectivement frottée à un rude challenge durant le mois d'octobre 2021. En tournant dans Don't sweat the small stuff: The Kristine Carlson Story, Heather Locklear s'est effectivement lancée dans un registre bien plus dramatique qu'à son habitude. Le téléfilm racontait l'histoire vraie, tragique, d'une veuve qui tente de trouver la force de se reconstruire après la mort de son mari. Il s'agissait d'une adaptation du best seller du même titre de l'autrice Kristine Carlson, qui a perdu son époux le docteur Richard Carlson, et qui a vendu plus de 15 millions de copies dans le monde en racontant son histoire. Espérons que ce projet ne soit que le premier d'une longue lignée pour Heather Locklear...