Heather Locklear est fiancée à Chris Heisser, sa sublime bague dévoilée

Heather Locklear (58 ans) est fiancée ! L'actrice des séries Melrose Place, Dynasty et T.J. Hooker va se marier avec son petit-ami de longue date Chris Heisser annonce le site People.

Selon une source proche de Heather et Chris, le couple "est fiancé depuis fin avril". Durant cette même période, ils en avaient également profité pour fêter "l'année de sobriété" de l'actrice qui a fait plusieurs séjours de rehab par le passé pour dépendance à l'alcool. "Ils sont vraiment heureux ensemble", ajoute la même source indiquant également qu'Ava (la fille d'Heather née de son union avec Richie Sambora) est enchantée de cette union : "Sa famille, ses parents, ses frères et soeurs et sa fille la soutiennent tous et sont ravis pour elle".

Dans des photographies publiées par le Dailymail, Heather est également apparue avec sa magnifique bague de fiançailles en Californie. Le média britannique rappelle que Heather et Chris étaient amoureux lorsqu'ils étaient au lycée Newbury Park High School à la fin des années 1970. Les deux anciens tourtereaux s'étaient recontactés il y a quelques années, en 2017, alors que l'actrice luttait contre la toxicomanie. Bien déterminée à oublier ses vieux démons et à mener une vie beaucoup plus stable, Heather semble très heureuse avec son futur mari. Plus épanouie que jamais, l'actrice mène désormais une vie rangée auprès de son homme et a adopté une nouvelle routine de vie très saine. "Elle cuisine pour elle-même, Ava et ses parents (...) C'est très gentil. Son père a près de 91 ans, et sa maman a environ 80 ans, et elle leur livre souvent de la nourriture.(...) C'est vraiment incroyable de voir comment elle a réussi à renverser la vapeur", a déclaré la source au magazine People. Comme quoi, trouver le prince charmant change tout à la vie d'une femme !