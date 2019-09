Heather Lockler internée, sa fille passe du bon temps avec son boyfriend

Que risque réellement Heather Lockler ?

Parmi les huit chefs d'accusation, six impliquent des coups et blessures à l'encontre des forces de police. Pendant les trois années qui suivront son passage en rehab, Heather Locklear ne pourra donc pas posséder d'arme, ni de médicaments sans prescription et elle ne pourra en aucun cas consommer de l'alcool ou autres substances toxiques. Si elle venait à flancher, la comédienne risquerait jusqu'à 120 jours d'incarcération ferme. Ça vaut sans doute le coup d'y réfléchir à deux fois...