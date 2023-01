Hector Langevin (Demain nous appartient) en couple : l'amour fou avec sa belle Colombe dans un décor de rêve

Rappelons qu'Hector Langevin a officialisé sa relation avec Colombe au mois de juillet 2022, à l'occasion du concert de DJ Seven en plein air, au Cap d'Agde dans le sud de la France. Il était sorti de sa réserve dans la soirée de mardi 5 juillet 2022 pour annoncer être en couple. Sur le compte Instagram de Colombe Gardin, on apprend qu'elle se présente comme une make-up artist qui possède son propre institut à Saint Thibery. Elle y propose plusieurs services, à savoir le maquillage, des extensions de cils mais aussi des séances de microblading.

Auparavant, l'interprète de Bart dans Demain nous appartient fréquentait une certaine Bérénice Derosi, au cours de l'année 2021. Cette française d'origine italienne et polonaise évolue dans le milieu artistique comme lui car à en croire sa biographie sur les réseaux sociaux, la jeune femme est mannequin et comédienne. Elle a même été chroniqueuse dans l'émission The Live diffusée sur la plateforme Twitch et présentée par Hector Langevin lui-même ! L'acteur ne s'est jamais exprimé sur leur rupture.