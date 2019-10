Hélène Darroze complexée par son poids : elle voudrait "perdre dix kilos"

C'est la fin du sacre des mannequins filiformes ! Aujourd'hui, la beauté c'est la diversité. La Française moyenne fait du 42, alors il n'y a pas de raison que les modèles ne soient pas identifiants. Dans un numéro spécial body positive, Madame Figaro met à l'honneur Ashley Graham en couverture, icône plus size aux États-Unis qui fédère plus de 9 millions de fans sur Instagram.

Dans ce numéro, notre cheffe étoilée favorite, Hélène Darroze, s'est confiée sur son rapport à son corps. "Pendant des années, j'ai pratiqué le Pilates, mais je n'arrive pas à m'y remettre", raconte-t-elle. Elle qui travaille d'arrache-pied, entre son restaurant Marsan à Paris et les plateaux de Top Chef, avoue ne pas "renoncer à ses massages hebdomadaires : une heure de drainage lymphatique et une heure de massage relaxant".

Perdre une dizaine de kilos, ça lui plairait tout de même, "pas pour l'image, dit-elle, mais pour me sentir mieux dans mon corps". Celle qui dirige l'équipe des rouges sur M6 admet pourtant qu'elle ne fait pas d'excès : "pas d'alcool et beaucoup de légumes", mais elle rappelle toutefois que son "métier, c'est donner du plaisir".

Quant à son âge, elle n'en a cure. Bonne vivante, elle profite de la vie et n'envisage pas la chirurgie esthétique : "Pour l'instant, ce n'est pas un sujet. Je n'ai jamais rien retouché et je ne pense pas le faire un jour !" Une vraie beauté ? "Romy Schneider", répond immédiatement Hélène Darroze.



Sa vision à elle du body positive, c'est "être en accord avec ce que l'on est, avec ses valeurs" et ça, on ne peut pas le dissimuler, "ça se voit à la lumière, à la pétillance que l'on dégage". Pour l'heure, Hélène Darroze brille dans ses cuisines, de Paris à Londres, et enregistre actuellement la saison 11 de Top Chef.

Sur son compte Instagram, Michel Sarran a publié une photo du début de tournage. Le chef historique Jean-François Piège a quitté l'aventure et a été remplacé par le chef triplement étoilé Paul Pairet.