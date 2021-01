Hélène Darroze honteuse : photo de son gros "raté" en cuisine

Oups ! Hélène Darroze a rencontré un petit accident dans sa cuisine dans la journée du mardi 12 janvier 2021. Obligée d'adapter son activité professionnelle en raison de la crise sanitaire, la célèbre cheffe a désormais tout le loisir de tester de nouvelles recettes depuis chez elle. Mais, force est de constater que tout ne se déroule pas toujours comme prévu... Sur Instagram, Hélène Darroze n'a d'ailleurs pas eu honte de partager en photo avec sa communauté ce qu'elle considère être un gros loupé.

La meilleure amie de Laeticia Hallyday s'était lancée dans la préparation d'un "upside down cake aux oranges sanguines", soit une recette de gâteau renversé. Et le résultat n'avait malheureusement rien de renversant. En effet, sur l'image on constate que tous les ingrédients se sont un peu mélangés. "Bon, je l'admets... C'est raté, et même bien raté. A l'origine, la volonté de faire un upside down cake aux oranges sanguines, là c'est le down. Les oranges sont remontées, et je ne vous montrerai pas l'upside", légende-t-elle ajoutant le hashtag "si c'est pas la honte, ça y ressemble". Et pour elle de relativiser : "Par contre, qu'est-ce que c'était bon".

Pas de quoi perdre son statut de cheffe réputée ! Les internautes ont même plutôt été ravis qu'Hélène Darroze assume ses faiblesses. "Votre cake raté représente la meilleure version de mon cake", "Que c'est bon de lire ce genre de message. De montrer que la cuisine et la pâtisserie passent aussi par des essais et donc des ratés", "L'humilité des grands !", "C'est rassurant de voir que même les grands chefs se plantent aussi parfois", "Je salue l'honnêteté de la cheffe Darroze, montrer que même à son niveau, on peut rater un plat", peut-on lire en commentaire.