Hélène Darroze mère parfois absente : ses filles gardées par des nounous "jour et nuit"

On connaît Hélène Darroze, la célèbre chef étoilée qui est chaque année au casting de Top Chef mais on connaît moins la maman qu'elle est. La complice de Philippe Etchebest a pourtant bien deux filles, Charlotte et Quitterie, qu'elle a adoptées au Vietnam en 2007 et 2009 à une période de sa vie où elle souhaitait se consacrer à sa vie privée. Et c'est en tant que célibataire qu'elle les élève depuis toujours. Mais avec les années, et toujours aussi passionnée par son travail, Hélène Darroze a bien dû faire des concessions.

"J'ai été maman à 40 ans, en adoptant mes filles au seul moment sans doute où je me suis accordé une trêve. Maintenant, elles ont 12 et 14 ans, mais vous imaginez bien qu'il a fallu constituer un petit noyau de personnes autour de moi afin que je puisse concilier ma vie de maman et de cheffe, avec toutes les responsabilités et les contraintes horaires que cela implique", a-t-elle expliqué à Sophie Davant lors d'une interview pour son magazine S. Ainsi, Hélène Darroze ne cache pas se faire grandement aider : "Dès que j'ai pu me le permettre financièrement, j'ai engagé deux nounous, une de jour et une de nuit. Cela n'a pas été facile tous les jours."

Cette configuration ne laisse sans doute que très peu de temps à la cheffe pour passer du temps avec ses filles mais heureusement cela n'a pas réussi à entacher leur complicité. Hélène Darroze souligne d'ailleurs à quel point elles sont "incroyables". Les deux soeurs sont par ailleurs déjà sûres d'elles lorsqu'il s'agit de préparer leur avenir et celui-ci se tiendra loin des fourneaux ! "Ma fille Charlotte, 14 ans, qui est une personne très profonde, réfléchie et curieuse, veut devenir psychiatre. Et Quitterie, 12 ans, m'a quant à elle demandé un jour si je connaissais Yale... Elle m'a expliqué que c'était là qu'elle voulait aller quand elle serait plus grande", a-t-elle confié.