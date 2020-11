Hélène de Fougerolles a failli mourir : récit glaçant de sa noyade sur un tournage

Depuis qu'elle a tourné Le Raid en 2001 avec Roschdy Zem et Lorànt Deutsch entre autres, Hélène de Fougerolles réfléchit sans doute à deux fois avant d'accepter un projet cinématographique. Et pour cause, la comédienne aujourd'hui âgée de 47 ans aurait pu y laisser la vie. C'est ce qu'elle confiait lors de son passage dans l'émission Tout le monde en parle, présentée par Thierry Ardisson, l'année suivant le tournage.

En évoquant ce "petit film indépendant fait entre amis, en trois semaines", l'animateur lui a rappelé ce dangereux moment où tout aurait pu basculer, lorsqu'elle a failli se noyer au Venezuela. "Ouais, sous une bâche", a confirmé la principale intéressée qui se définit comme pansexuelle. Et de raconter les détails : "Il y avait une scène où il fallait passer sous un énorme boudin, on ne voyait pas ce qu'il y avait derrière. On nous a dit 'vous apparaissez de l'autre côté et il y aura la caméra', sauf que moi j'ai plongé et de l'autre côté c'était toujours noir. En plus, au Venezuela, je ne savais pas trop ce qu'il y avait dans l'eau. Et puis un moment je suis remontée, et une bâche en plastique s'est collée sur mon visage. J'ai paniqué, j'ai jeté tout mon air, j'ai perdu le sens de l'orientation, les garçons ont fait demi-tour et sont retournés de l'autre côté et moi j'ai eu peur et je grattais [sur la bâche, NDLR]... C'était terrible. J'ai réussi à trouver un trou et j'ai sorti ma tête".

Si Hélène de Fougerolles a survécu, ce n'est pas le cas d'autres membres de l'équipe du film. En effet, un accident tragique est survenu avant le début du tournage. Patrick Lancelot, directeur de production, et Bernard Lutic, directeur de la photo, se sont tués dans un accident d'avion au Venezuela, alors qu'ils effectuaient des repérages pour le long-métrage réalisé par Djamel Bensalah. L'accident, qui avait également légèrement blessé quatre autres personnes, avait un moment fait craindre la suspension du projet.