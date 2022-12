Hélène de Fougerolles célibataire, elle n'a plus besoin d'un homme "ni affectivement, ni financièrement" !

Les téléspectateurs s'apprêtent à découvrir Hélène de Fougerolles dans un rôle qui est aux antipodes de ses petites habitudes. Dans Les Disparus de la Forêt-Noire, qui sera diffusé sur TF1 dès le 5 janvier 2023, la comédienne incarne Camille Hartmann, une juge d'instruction qui sort partiellement amnésique d'un accident de voiture. Auprès de Tchéky Karyo et Grégory Fitoussi, et par le biais d'une enquête, elle abordera notamment le thème des violences faites aux femmes... sans pour autant crier haut et fort son engagement.

Aujourd'hui, je suis célibataire

Dans les colonnes du magazine Télé Star, Hélène de Fougerolles explique, en tout cas, qu'elle a atteint une liberté et une autonomie totale, alors qu'elle approche le cap des 50 ans - elle fêtera son anniversaire le 25 février prochain. "Je peux me montrer féministre dans ma façon de vivre puisqu'aujourd'hui, je suis célibataire, rappelle celle qui a tenté l'aventure du polyamour dans les pages de la publication. Je ne dépends d'un homme ni affectivement, ni financièrement." L'actrice s'est également affranchie de ses atouts de séduction pour jouer dans Les Disparus de la Forêt-Noire, drame produit par Nagui. Elle a même accepté de se teindre les cheveux en brun... quitte à ne plus du tout se reconnaître à l'écran.

Une drôle de rencontre avec Harvey Weinstein

Le défi était grand pour Hélène de Fougerolles, qui considère le métier d'actrice comme une affaire de séduction. "J'étais bien contente d'être désirable et désirée. Ceci dit, si j'ai eu la chance de ne jamais avoir été agressée, je suis consciente que ces violences existent et heureuse de dire ma solidarité aux victimes, assure l'ex d'Antoine Arnault à Télé Loisirs. Quand j'ai rencontré Harvey Weinstein, par exemple, je n'y suis pas allée en jogging. En un regard, il m'a laissé entendre qu'il me trouvait à son goût et que, si j'avais envie, c'était possible d'aller plus loin. Mais comme avec beaucoup d'autres. Je lui ai fait comprendre que je n'étais pas venue pour ça : merci et au revoir ! Ce qui n'enlève rien aux choses horribles qui sont arrivées à d'autres comédiennes."