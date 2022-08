Hélène de Fougerolles, le polyamour c'est terminé pour elle : "Mais j'ai aimé..."

En novembre 2020, Hélène de Fougerolles surprenait une partie de la France en admettant, sur les ondes d'Europe 1, qu'elle ne souhaitait plus entretenir de relation sentimentale exclusive. La comédienne, que l'on avait entre autre vue dans les bras du producteur Éric Hubert, d'Antoine Arnault ou de Marc Simoncini, avouait effectivement qu'elle avait décidé de se libérer des chaînes du couple traditionnel en devenant polyamoureuse. Mais il faut croire que l'expérience n'a pas été si concluante que ça, puisque l'actrice fait aujourd'hui rebrousse-chemin.

Prochainement à l'affiche de la saga de France 2 Et la montagne fleurira, diffusée à la télévision le 29 août 2022, Hélène de Fougerolles a effectivement tourné la page des partenaires multiples. "Depuis, je suis passée à autre chose, mais j'ai aimé ne plus être obligée de rentrer dans ce schéma imposé qu'est le couple à deux, ne plus être sur un mode de possession avec son corollaire qu'est la jalousie, et vivre mon désir librement, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Gala. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la nouvelle génération n'est plus dans le jugement moral. Que l'on peut être tout, que l'on s'ouvre à tout et j'aime bien ça. Alors que moi, quand j'avais 20 ans, je rêvais de mariage, d'enfants et de maison de campagne avec un chien !"

Je m'ennuie assez vite quand je suis en permanence avec quelqu'un

La maison de campagne, au moins, elle l'a ! Depuis quelques temps, la maman de Shana ne vit plus du tout à Paris mais dans le Luberon, dans un véritable havre de paix. Côté coeur, si elle en a fini avec le polyamour, il semblerait qu'Hélène de Fougerolles ne cherche pas spécialement, quoiqu'il arrive, à se trouver un partenaire de vie. Interrogée par Nous Deux, il y a quelques jours, la comédienne - qui fêtera ses 50 ans en février 2023 - avouait qu'elle était très bien célibataire. "L'amour est essentiel dans la vie, avouait-elle. Je trouve ça plus difficile à mon âge, où il y a moins d'utopie. Je m'ennuie assez vite quand je suis en permanence avec quelqu'un. Pour le moment, je n'ai pas envie, ni besoin d'ailleurs, d'être en couple. J'adore même être seule. Je me sens hyper bien..."

