Hélène Ségara endeuillée par la mort de son père : elle sort du silence

Le 22 octobre 2019, Hélène Ségara sera de retour dans La France a un incroyable talent sur M6. Un come-back télévisuel alors que la chanteuse vient de prendre un peu de recul après la mort de son père. Pour la première fois, elle a accepté de s'exprimer sur le sujet.

À nos confrères de Télé Star, la chanteuse de 48 ans a déclaré : "C'est dur, comme pour toute personne qui perd son papa. (...) J'avais besoin de prendre du recul et de faire un break. Heureusement, j'ai reçu énormément de messages de soutien de la part du public. Cela m'a fait beaucoup de bien et je suis très reconnaissante."

Celle que l'on retrouvera donc dans quelques jours aux côtés de Marianne James, Sugar Samy et Éric Antoine a profité de cet entretien pour faire savoir qu'elle n'avait pas apprécié que l'on dise ou que l'on écrive des choses fausses sur elle alors qu'elle traversait des heures difficiles. Elle explique : "J'ai vu tellement de bêtises écrites depuis : que j'allais arrêter ma carrière... J'essaie de tenir mes engagements, monter sur scène, et on raconte que je me suis plantée sur une chanson..."

Le 8 septembre 2019, Hélène Ségara avait annoncé sur Instagram la mort de son père Bernardo. Il était âgé de 73 ans. "Juste ton sourire pour sécher mes larmes et illuminer mes souvenirs...", avait-elle écrit en légende d'une photo de son père.