Henri Dès hospitalisé : Ses proches révèlent la cause de son malaise

Alors qu'il enchante habituellement petits et grands, Henri Dès a semé un vent de panique en cette fin de semaine. Lui qui devait passer par la Grande Comédie et le Casino de Paris lors de sa traditionnelle tournée de Noël a finalement annoncé qu'il annulait ces cinq dates, pourtant pleines à craquer. Sur sa page Facebook, rien ne précisait vraiment la raison de cette absence, si ce n'est que le chanteur de 78 ans était hospitalisé le 27 novembre 2019 à la suite d'un malaise. "Nous vous tiendrons au courant pour l'annonce de nouvelles dates" précisait-on dans cette publication. Or, son état de santé pourrait en effrayer plus d'un.

Il faut qu'il se repose

Dans les colonnes du Parisien, les proches d'Henri Dès précisent en effet que ce dernier a fait "un malaise cardiaque" à son domicile, en Suisse. "Cela va mieux, détaille François Pinard, son producteur français. Il faut qu'il se repose. C'est pour cela que j'ai préféré par précaution annuler tous les concerts plutôt que faire petit à petit, ce qui lui aurait mis la pression. Car Henri va vouloir remonter sur scène très vite. Il est robuste depuis qu'il fait du rock métal." Ouf...