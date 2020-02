Henri Dès, victime d'un arrêt cardiaque, s'enfuit de l'hôpital "à 5h du matin"

Le 27 novembre dernier, Henri Dès a été victime d'un arrêt cardiaque. Il arrêtait au passage sa tournée prévue pour cet hiver. Dans les colonnes du Parisien le jeudi 6 février 2020, le chanteur français de 79 ans explique être en pleine forme et prêt à reprendre la route des concerts.

D'emblée, Henri Dès explique "aller mieux", notamment grâce au soutien de sa compagne Nathaly Karlen. "Elle m'a sauvé grâce à un massage cardiaque de sept minutes. Elle y a mis tant d'énergie qu'elle m'a cassé le sternum", explique-t-il. Un incident survenu alors qu'ils regardaient The Irishman, dernier long métrage de Martin Scorsese uniquement disponible sur Netflix. "J'ai eu un drôle de mouvement. Elle a cru que je faisais l'âne. En réalité, c'était un malaise cardiaque. Ils m'ont mis en coma artificiel pendant deux jours. J'ai eu de la chance. Ils ont réussi à me sortir d'affaire. Sans séquelles. Tout ça grâce à Nathaly", a-t-il raconté.

Grâce à la réactivité de sa compagne, Henri Dès a pu guérir très rapidement, lui qui avait déjà retrouvé toute sa forme physique alors qu'il était encore hospitalisé. "À l'hôpital, j'étais intenable. Ils m'ont mis des tuyaux partout et je voulais les arracher. Je rêvais de m'échapper. C'est ce que j'ai fait : je me suis enfui à 5h du matin sous la pluie. Aujourd'hui, les médecins me félicitent de ma guérison exceptionnelle. Et maintenant, je veux remonter sur scène", explique-t-il.

Il faut dire qu'Henri Dès est loin d'être au chômage. Le chanteur repart en Belgique avec son spectacle solo dès mars prochain et compte bien "monter une comédie musicale". À presque 80 ans, il veut toujours "continuer à chanter et pourquoi pas mourir sur scène, ce serait rigolo".

Retrouvez l'interview de Henri Dès en intégralité dans le dernier numéro du Parisien, daté du jeudi 6 février 2020.