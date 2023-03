Herbert Léonard, un autre chanteur amoureux lui : "Je ne suis pas bisexuel", coup de foudre à sens unique

L'interprète du single Pour le plaisir, Herbert Léonard, est de retour dans la lumière. Jordan de Luxe a eu le plaisir de le recevoir pour son émission diffusée ce 2 mars 2023 sur C8. Ravi de revenir sur son riche parcours, le chanteur originaire de Strasbourg évoque ainsi en toute sincérité des sujets aussi variés que l'argent - il dispose d'une retraite entre 1500 et 2000 euros car il a payé beaucoup d'impôts à l'heure de ses plus grands succès, ou son amitié avec Johnny Hallyday, qu'il n'épargne pas car il ne l'a pas trouvé toujours fidèle en amitié.

Il est une autre star avec qui il a noué des liens, même si ce n'était pas exactement la même réciprocité. En effet, Herbert Léonard revient sur ce chanteur qui avait craqué pour lui. "Il était très amoureux de vous", indique Jordan de Luxe à son invité, révélant que la personnalité en question n'est autre que Dave. "Il avait flashé sur moi à l'époque, quand on avait 20, ou 22 ans", explique Herbert Léonard, ajoutant ne pas avoir pu répondre à ses attentes. "Je ne suis pas bisexuel", ajoute ainsi le chanteur qui précise que son ami n'a pas insisté : "Il flashé sur moi point."

On est très ami tous les deux

Un souvenir que celui qui est toujours son grand copain adore lui rappeler, se remémorant ce jeune homme assoupi dans l'avion assis à côté de lui. "On est très ami tous les deux. Chaque fois il me raconte cette histoire", s'amuse l'artiste de 78 ans. Son coeur est pris par la chanteuse Cléo (entre autres duo Cédric & Cléo) qu'il a épousée en 2004 mais qu'il a rencontrée en octobre 1967. Ensemble, ils sont parents d'une fille, Éléa, née en 1973 et avec qui il a enregistré le duo Veux-tu me dire sur son album sorti en 2002, Aimer une femme.

Sur le plateau de Chez Jordan, l'artiste est apparu en forme, remis de ses problèmes qui avaient provoqué beaucoup d'inquiétudes. Selon France Dimanche, Herbert Léonard aurait été victime "d'un grave problème artériel au niveau des jambes", l'ayant conduit de nouveau "sur le billard" pour se faire opérer. Un pépin de santé "laissant entendre qu'il ne pouvait plus marcher". Solide comme un roc malgré les épreuves de santé qu'il a traversées, Herbert Léonard fait taire les rumeurs et répand sa bonne humeur.