Hervé et Stéphanie (L'amour est dans le pré) : Images de la chambre de leur futur bébé et confidences coquines

L'amour est dans le pré a changé la vie d'Hervé et Stéphanie. Les deux candidats de l'édition 2021 se sont rencontrés lors du tournage et depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Le couple a d'ailleurs de beaux projets dont un qu'ils ont évoqué lors de l'émission L'amour vu du pré du 11 octobre 2022, sur M6.

Récemment, Hervé et Stéphanie ont acheté leur maison, non loin de l'exploitation de l'éleveur de vaches, dans les Hauts-de-France. Un nid douillet qu'ils ont déniché grâce à Stéphane Plaza et dont la recherche (qui a été ardue) a été dévoilée dans un épisode de Recherche appartement ou maison. Et pour ceux qui auraient loupé l'émission, le couple emblématique a fait un tour du propriétaire dans L'amour vu du pré. Une grande et belle maison avec un jardin. "J'ai eu le coup de coeur tout de suite, comme avec Stéphanie. Je me suis dit que c'était celle que je voulais", a confié l'agriculteur. Et sa chère et tendre a vite précisé que sa pièce préférée était leur chambre, mais pas simplement parce qu'elle y passait de bonnes nuits grâce à son lit qu'elle a apporté de Normandie. "Ce n'est pas le lit où on a fait notre première nuit [à comprendre leur première fois, NDLR]", a confié la jeune femme une fois dans la pièce. Et Hervé d'ajouter : "Ce n'est pas celui qui glisse. Il est bien attaché celui-là. Il ne tapera pas dans l'armoire devant." Les téléspectateurs doivent être heureux de l'apprendre !

Toujours autant sans tabou, l'ancien candidat de L'amour est dans le pré a confié que c'est dans ce lit que sera conçu leur bébé. Car oui, Hervé et Stéphanie souhaitent devenir parents et "travaillent" pour que leur rêve se réalise. En attendant, ils ont dévoilé la chambre de leur futur enfant, qui comporte uniquement quelques armoires pour l'heure. "Tout le monde nous demande pour quand c'est le bébé. Mais ça ne se fait pas sur commande", a souligné la candidate. Et son mari d'ajouter qu'il fallait laisser faire la nature. Espérons pour les tourtereaux qu'elle leur apportera prochainement un beau cadeau donc. C'est ensuite de leur mariage qu'ils s'occuperont, car l'agriculteur a fait sa demande lors du tournage de Recherche appartement ou maison.