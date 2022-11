Hervé (L'amour est dans le pré) blond, cheveux en pétard, le chéri de Stéphanie change radicalement de look !

Que de nouveautés pour le couple ! Depuis qu'ils se sont rencontrés dans l'édition 2021 de l'émission L'amour est dans le pré sur M6, Hervé et Stéphanie sont tout bonnement inséparables. Et on peut dire qu'ils ne lésinent pas en terme de projets communs. Tout récemment, les amoureux sont même passés faire un coucou à Stéphane Plaza, le grand ami de Karine Le Marchand, pour lui demander de l'aide afin de dénicher un joli nid d'amour. Après avoir visité cinq maisons, et avoir joué avec la patience de l'animateur, ils ont trouvé leur bonheur et vivent donc, désormais, ensemble.

Ça ne se fait pas sur commande ! Il faut laisser faire la nature...

Que réserve donc l'avenir à ces deux-là ? Mariage ? Bébé ? La réponse est oui à tout ! Hervé et Stéphanie n'ont qu'une hâte : pouvoir se jurer amour et fidélité jusqu'à ce que la mort les sépare, maintenant qu'ils sont fiancés. Et ils tentent, en même temps, de fonder une famille. "On y travaille !", expliquait l'agriculteur dans un épisode de L'amour vu du pré. "Tout le monde nous demande : 'Le bébé, c'est pour quand ?' Eh bien voilà, ça ne se fait pas sur commande ! Il faut laisser faire la nature", ajoutait sa compagne, avec un peu plus de réserve et de patience.

Fini les cheveux courts et brun !

Le mariage, lui aussi, devra attendre encore un peu puisqu'Hervé et Stéphanie doivent terminer "un gros projet" avant de pouvoir réserver du temps à l'organisation de cette cérémonie. La date du jour J n'a pas encore été définie. Tout ce qu'on sait, c'est que les tourtereaux s'aiment toujours comme au premier jour et qu'ils savent se surprendre pour conserver la flamme de leur amour parfaitement intacte. Le jeudi 10 novembre 2022, le petit protégé de Karine Le Marchand a dévoilé, sur son compte Instagram, comment il comptait surprendre sa douce à sa manière, en adoptant une nouvelle coiffure. Fini les cheveux brun et ras, le voici désormais doté d'une chevelure un brin plus longue, coiffée en pétard, aux reflet blonds. Si avec ça, Stéphanie ne lui dit pas "oui" devant Monsieur le maire...