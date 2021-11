Hervé (L'amour est dans le pré) très gêné : l'ex de Stéphanie toujours dans sa vie...

Comme chaque semaine, les téléspectateurs ont rendez-vous ce lundi soir avec les agriculteurs de L'amour est dans le pré en quête d'une relation solide. Les choses se précisent enfin pour certains d'entre eux qui ont déjà fait leurs choix parmi leurs prétendants ou prétendantes. C'est notamment le cas d'Hervé.

Au bout de plusieurs jours passés avec Vanessa et Stéphanie, l'éleveur de vaches laitières a finalement choisi cette dernière pour qui il avait eu un coup de coeur dès les speed-datings. Une décision qui n'a pas été évidente tant il ne voulait pas blesser Vanessa. Mais désormais libres de vivre leur amour naissant, Hervé et Stéphanie ne se privent plus pour s'embrasser et même plus. En effet, il a déjà été révélé que l'agriculteur avait perdu sa virginité avec sa belle, à l'âge de 43 ans. Un moment magique sur lequel il doit se confier dans l'épisode inédit attendu ce lundi 1er novembre 2021.

Mais dans ce même épisode, Hervé va également déchanter. Et pour cause, de passage chez Stéphanie, il va découvrir malgré lui des photos... de son ex. "Mon arrivée chez Stéphanie s'était bien passée mais j'avais senti tout de suite qu'elle était très stressée. Quand elle a apporté l'album, j'ai cru qu'elle allait me montrer ses parents. Et puis, en voyant les photos, je n'ai pas compris. Je l'ai laissée faire car j'ai senti qu'il fallait qu'elle le fasse pour elle, pour se libérer de sa relation passée", a-t-il rapporté avec recul lors d'une interview accordée à Télé Loisirs.

Un moment quelque peu déconcertant qui ne semble donc pas avoir entaché la belle relation entre Hervé et Stéphanie, lesquels ont compris qu'ils voulaient les mêmes choses et étaient prêts à se tourner vers l'avenir comme on a pu le comprendre lors des épisodes précédents. "Je n'y croyais plus. J'ai tellement souffert que je me suis dit que ce n'était pas possible que ça m'arrive un jour", s'était confiée heureuse et en larmes Stéphanie après leur premier baiser.