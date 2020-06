Highlander : Que devient Adrian Paul, la fière relève de Christophe Lambert ?

Il ne pouvait en rester qu'un. À la fin des années 1980, la saga des films Highlander a rencontré tant de succès que la franchise a été puisée jusqu'à la moelle. Tant et si bien que quand une série télévisée a été envisagée, il a bien fallu désigner la relève de Christophe Lambert, alias Connor MacLeod. Et cet être unique, ce fringant guerrier, cet immortel, c'était lui. Adrian Paul. Son aventure de survie et de batailles à l'épée, il l'a débutée sur petit écran en 1982 et l'a achevée, après six saisons, dans la cour des grands.

Souvenez-vous. Dans le quatrième film intitulé Highlander: Endgame, Connor MacLeod retrouvait son vieux cousin Duncan, qu'il avait croisé pour la dernière fois au XVIIe siècle sur un champ de bataille. Celui que les téléspectateurs connaissaient déjà depuis des mois par le biais de la série. Et à la fin, le personnage interprété par Christophe Lambert adoubait son pair, décidant de se sacrifier pour lui transmettre ses pouvoirs et venir à bout du terrible Jacob Kell. Autant dire que ce rôle incarné de 1982 à 2007 – date du dernier film dont il est l'unique héros, Highlander : Le Gardien de l'immortalité – a grandement collé à la peau d'Adrian Paul. Et qu'il ne s'en est jamais vraiment détaché.

Les armes blanches, la longue couette et les manteaux de cuir sont passés, depuis, à la trappe. Aujourd'hui, Adrian Paul a 61 ans et poursuit son métier de comédien avec une certaine discrétion. Lui qui faisait tomber des têtes à gogo sous les foudres de ses ancêtres enchaîne désormais les seconds rôles. Lors de sa période de gloire, on l'a vu passer dans Sydney Fox l'aventurière, dans Charmed, Tarzan et Arabesque. Ces dernières années, il a été à l'affiche du téléfilm Yétis : Terreur à la montagne, de la série Strike Back – il jouait un officier suisse alors qu'il est britannique – et, en 2019, d'Arrow durant trois épisodes. Côté coeur, il est marié depuis 2009 à Alexandra Tonelli, une ancienne costumière télé qui est sa seconde épouse. Il est papa de trois enfants, une fille de 11 ans, un fils de 8 ans et un petit dernier qu'il vient d'accueillir en 2020...