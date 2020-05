Hillary des Ch'tis future maman : "Je n'étais pas prête..."

L'accouchement d'Hillary, c'est pour bientôt ! Prévu le 26 juin prochain, la future maman a décidé d'écrire une longue déclaration d'amour à son bébé via son compte Instagram le 22 mai 2020. Comblée avec son fiancé Giovanni Bonamy, l'ancienne candidate de télé-réalité qui se surnomme elle-même comme "la petite Hillary des Ch'tis" confie néanmoins avoir eu quelques doutes sur sa future maternité.

En légende d'une photographie où elle se dévoile avec la main tendrement posée sur son ventre, elle écrit : "Je n'étais pas prête, j'ai eu beaucoup de doutes .. j'étais loin d'être sûre de pouvoir assumer ce rôle de maman." Pourtant désormais, la BFF d'Aurélie Dotremont a laissé tous ses doutes s'envoler et se sent plus prête et plus impatiente que jamais à devenir mère. Surexcitée, elle commente : "Aujourd'hui tout est différent, je suis excitée.. j'ai hâte ! Hâte de pouvoir rencontrer ce qui sera je pense la plus belle rencontre de ma vie. Ma fille ou mon fils." N'ayant pas souhaité connaître le sexe de son futur bébé, Hillary ajoute : "Que tu sois une fille ou un garçon je t'aimerais plus que tout au monde.. une jolie princesse ou un beau petit prince. L'essentiel est que mon bébé soit en bonne santé."

Sur un petit nuage, la future maman termine cette jolie déclaration avec toute la gratitude qu'elle éprouve pour ce futur chapitre de sa vie qui s'apprête à commencer. "Merci Dieu de me donner ce bonheur.. nous sommes des futurs parents heureux. Je peux le dire .. j'accepte d'être responsable et je prends en compte toutes les responsabilités à venir." L'ancienne candidate des Princes et des Princesses de l'amour conclut ensuite en s'adressant directement à son bébé. "Tu peux arriver mon bébé je suis prête" écrit-elle, avec beaucoup d'amour.