Hillary des Ch'tis enceinte : le sexe du bébé révélé ? Grosse déception...

Confinement ou pas, Hillary est sur un petit nuage. L'ancienne candidate de télé-réalité attend un heureux événement avec son fiancé Giovanni Bonamy. Depuis l'annonce de sa grossesse, elle ne cache rien à ses followers, de sa prise de poids à ses craintes en passant par les petits troubles qu'elle connaît. Mais il y a une confidence en particulier qu'attendaient les internautes avec impatience : le sexe du bébé.

Enceinte de six mois, Hillary a eu l'opportunité de le connaître lors de sa dernière échographie. Et c'est bien évidemment sur les réseaux sociaux qu'elle a voulu partager la nouvelle. Comme beaucoup de personnalités avant elle, la jolie blonde a posté une vidéo dans laquelle elle apparaît avec son chéri, prête à faire éclater un ballon contenant des confettis de couleur. Le bleu annonce l'arrivée d'un garçon et le rose celle d'une fille. Mais en légende, Hillary précise qu'il peut tout aussi bien s'agir de confettis blancs, lesquels signifieraient que l'annonce sera faite le jour de l'accouchement. Et surprise, c'est la couleur blanche qui est ressortie !

Ses abonnés ne s'attendaient pas du tout à cela et, en commentaires, ne se sont pas gênés pour exprimer leur déception. "Sérieusement, donc ça servait à rien d'attendre quoi... merci de nous avoir fait espérer", "Pas très cool de faire croire aux abonnées une révélation et rien au final !!", "Vous nous avez fait attendre 6 mois juste pour nous dire ça au final ?", "Quelle arnaque", "C'est nul de faire ça je trouve", "C'est du grand n'importe quoi", s'exaspèrent-ils. Si Hillary et Giovanni ont finalement décidé de garder cette nouvelle pour eux, ils avaient en revanche volontiers confié que l'accouchement devrait avoir lieu autour du 26 juin prochain. Encore un peu de patience donc...