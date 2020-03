Hillary enceinte, hospitalisée, résignée: "C'est compliqué avec le coronavirus"

Jeudi 12 mars 2020, Hillary Vanderosieren, ex-star des Ch'tis sur W9, a vécu des heures difficiles. Elle a été hospitalisée pendant plusieurs heures et a pu constater à quel point les hôpitaux étaient saturés.

La jolie blonde qui est enceinte de six mois a eu une grosse frayeur. À la suite des "troubles de la vue", "de la parole" et "une migraine infernale", la fiancée de Giovanni Bonamy s'est rendue à l'hôpital pour en savoir plus sur son état de santé. Elle a alors immortalisé l'instant en story Instagram en prenant la pose et en révélant qu'elle devait passer une IRM du cerveau. Elle a donc patienté pendant cinq heures, un masque sur le visage pour la protéger des éventuelles personnes malades du Coronavirus. Une attente interminable qui l'a poussée à partir sans passer ses examens.

Elle explique : "En cinq heures, je n'ai pas eu un verre d'eau. J'avais l'impression d'être maltraitée. J'ai décidé de rentrer et j'attends une prescription du médecin pour faire IRM ailleurs, en ville." La starlette de télé-réalité a donc rebroussé chemin. "Je sais que c'est compliqué avec le coronavirus..." , a-t-elle tout de même ajouté, consciente que le personnel hospitalier est débordé.

C'est la deuxième fois depuis le début de sa grossesse qu'Hillary se rend à l'hôpital. Pas plus inquiète que ça sur son état de santé, la jeune femme qui est actuellement seule, son compagnon étant parti en voyage en Tanzanie, a fait savoir qu'elle était persuadée que la fatigue et sa grossesse étaient à l'origine de ses troubles. Affaire à suivre...