Hillary (Mamans & Célèbres) aux urgences après avoir perdu connaissance : "Ma femme était par terre"

Grosse frayeur dans la famille Bonamy. Le 30 avril 2022, Giovanny a découvert sa femme Hillary par terre victime d'un inquiétant malaise. Un malaise qui aurait pu être un véritable drame pour leurs deux fils Milo et Matteo qui étaient avec leur maman au moment où elle est tombée dans les pommes. Sous le choc, celui qui est surnommé Gioboy sur les réseaux sociaux a dévoilé des images de sa femme à l'hôpital, sous perfusion. Il explique : "Comment se retrouver à l'hôpital ? Je me retrouve avec ma femme par terre en train de faire un malaise et mes deux fils qui pleuraient. C'était juste la panique totale pour moi. Bon voilà elle va bien. On essaye de comprendre ce qu'elle a. Je vous jure, il n'y a pas que les enfants qui font du souci. (...) Hillary a souffert d'un coup du bas du ventre et a perdu connaissance. Je me suis retrouvé seule avec elle au sol avec les deux petits, la panique !"

Des douleurs indescriptibles

Sur son compte Instagram, l'ancienne candidate de télé-réalité a confié : "Aujourd'hui j'ai fait un énorme malaise. Des douleurs indescriptibles." Toujours aux petits soins pour sa femme, le mannequin qui a participé à l'émission Je suis une célébrité, sortez moi de là a été très présent. "Un mari qui est toujours là quoiqu'il arrive" a ainsi confié Hillary, tout en dévoilant une image où Gio l'embrasse alors qu'elle est sur son lit d'hôpital. Promettant de donner des nouvelles rapidement, la jeune femme a révélé n'avoir aucune idée de ce qu'il lui était arrivé.

Décidément, la famille Bonamy connait bien des problèmes de santé depuis plusieurs mois. Très angoissée après la naissance de son cadet, né le 23 novembre 2021, qui a été en réanimation et qui a subi une lourde opération du coeur en raison de deux malformations, la jeune maman pensait en avoir terminé avec l'hôpital. "8 jours se sont écoulés depuis l'opération de Matteo et le voilà aujourd'hui sorti de réanimation pour aller en chambre d'hôpital ! Il souffre beaucoup mais reste très fort ! D'ici quelques semaines la guérison sera complète et nous pourrons tous être enfin réunis", expliquait la jeune maman qui avait finalement pu rentrer à la maison avec son précieux bébé. Espérons qu'Hillary puisse rapidement rejoindre son mari et ses deux garçons à la maison.