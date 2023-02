Hilona Gos accuse Julien Bert de violence : ses révélations ne plaisent pas, une ex-star des Anges la descend

Dévastée depuis trop longtemps, Hilona Gos a pris la parole ce dimanche 26 février 2023 pour évoquer sa relation avec son ex Julien Bert. Selon les révélations fracassantes de l'ancienne star de télé-réalité, le jeune homme l'aurait battue et insultée à plusieurs reprises. Il lui devrait également une somme d'argent considérable. Depuis la publication de cette vidéo, la belle Hilona reçoit énormément de soutien de la part de ses abonnés. Mais tout n'est jamais vraiment rose et certaines personnes sont aussi très sceptiques concernant ces graves accusations...

Lundi 27 février 2023, Linda, la doyenne des candidats de télé-réalité (qui a notamment participé à la saison 6 des Anges) s'est emparée de son compte Instagram pour faire part de ses sérieux doutes. Visiblement beaucoup sollicitée par les internautes, elle a accepté de prendre la parole et d'évoquer ce sujet délicat. "Hello les petits gamins de moins de 20 ans, vous pouvez me lâcher la gambette au sujet d'Hilona ! Je dis ce que je veux et ce que je pense. La nana se réveille après 5 années d'outre-tombe pour parler... Moi aussi j'en ai des choses à dire, mais je me tais. C'est quoi cette mascarade ? On garde sa vie privée pour soi, ok ?", s'est-elle emportée. Une prise de position qui n'a visiblement pas été du goût de tout le monde puisque l'ancienne candidate a posté une nouvelle story, quelques heures plus tard, demandant aux internautes d'arrêter de la harceler.