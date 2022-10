Hoda (Star Academy) condamnée à de la prison : retour sur ses démêlés avec la justice

La Star Academy fait son grand retour sur TF1. Le 15 octobre 2022, TF1 donnera le coup d'envoi de la nouvelle saison. Ce sera ainsi l'occasion de faire la connaissance des 13 candidats qui s'apprêtent à investir le château de Dammarie-les-Lys. Mais les fans de la première heure n'oublieront jamais les anciens, parmi lesquels Hoda, qui avait marqué la saison 4 en 2004. En revanche par la suite, c'est pour une sombre affaire qu'elle était revenue sous le feu des projecteurs.

Il y a quelques années, celle qui a partagé la saison du regretté Grégory Lemarchal (le gagnant) a défrayé la chronique pour une affaire judiciaire. En 2015, sa vie a basculé après qu'elle a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis pour "vols facilités par la circonstance d'extrême vulnérabilité de ses victimes" et "usage de chèques contrefaits ou falsifiés" ainsi qu'à une amende de 30 000 euros. La Toulousaine était accusée d'avoir extorqué près de 24 000 euros à un couple d'octogénaires qui l'avait employée entre avril 2011 et septembre 2013 en tant qu'aide à la personne. Des faits qu'elle a toujours niés en bloc. "J'ai été écrasée, voire broyée par le rouleau compresseur de la justice. Je ne fais pas le poids. L'affaire est délicate et ma parole seule est difficilement défendable par rapport à un sujet aussi sensible. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu", regrettait-elle auprès de Télé Loisirs. Et de confier à Public : "Je n'ai pas volé le moindre centime à qui que ce soit. En tant qu'aide à domicile, je me suis occupée d'un monsieur de 84 ans qui a une maladie dégénérative. J'ai choisi d'apporter du soin et de l'aide à des personnes, par choix et par vocation. Je suis dévouée aux patients et une personne honnête."

De nouvelles révélations ont été faites en 2018. Le public a appris qu'Hoda ne s'était pas présentée à ses rendez-vous fixés par la justice et qu'elle n'avait pas payé son amende. La chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Toulouse a donc mis un terme à son sursis avec mise à l'épreuve. Elle risquait alors d'être condamnée à 18 mois de prison. Un verdict qu'elle a apparemment toutefois pu éviter en se pourvoyant en cassation. A l'époque, son avocat avait indiqué que ce sont des "problèmes médicaux" qui l'ont empêchée de se rendre aux rendez-vous. Il avait ajouté : "C'est une personne en grande souffrance qui n'est sûrement pas la manipulatrice que certains imaginent."

Depuis, cette affaire est derrière elle. Ainsi, en novembre 2021, Hoda a pu se rendre sur le plateau de l'émission spéciale pour les 20 ans de la Star Academy. Aujourd'hui, elle vit toujours de sa passion pour la musique puisqu'elle travaille au sein d'un groupe qui créé des spectacles.