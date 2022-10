Hommage à Dani : Carla Bruni et Farida Khelfa élégantes et complices, Sarah Poniatowski et son célèbre amoureux présents

Vu que les funérailles de la chanteuse française ont eu lieu dans le Sud-Ouest, d'où elle était originaire, certains de ses proches n'avaient pas pu faire le déplacement cet été. Ceux-là et d'autres, qui étaient aussi présents à Perpignan, se sont donnés rendez-vous à l'église Saint-Roch. On a ainsi pu voir, venus rendre hommage à Danièle Graule, plus connue sous le nom de Dani, Carla Bruni et son amie Farida Khelfa très élégantes en noir. Lunettes de soleil, manteau en vinyle pour l'une et petite veste noire et pantalon évasé pour l'autre, elles sont arrivés ensemble, soudées en ce jour particulier.

Anthony Delon touché, Roschdy Zem et Sarah Poniatowski soudés