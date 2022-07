Hugo Manos : La drôle d'expérience caliente du compagnon de Laurent Ruquier à Marrakech

Hugo Manos est en vacances. Le compagnon de Laurent Ruquier peut enfin souffler après une saison chargée. Celui que l'on a pu voir à multiples reprises sur le plateau de TPMP People a été placé sous le feu des projecteurs cette année et mérite bien un peu de détente. Et c'est à Marrakech que le beau Grec a posé ses valises, avec ses amis. Sur Instagram, le très actif Hugo Manos partage son quotidien de vacancier avec ses amis, et a fait profiter ses plus de 85.000 abonnés d'une expérience... caliente.

Une amie du chroniqueur a publié une vidéo de lui, et apparemment la chaleur était à son comble. "Il fait 45°, ils viennent de croquer dans du piment", a écrit la jeune femme au sujet d'Hugo Manos et d'un autre de leurs amis. Eventail à la main et à la recherche d'un verre d'eau, le compagnon de Laurent Ruquier semblait au plus mal après cette drôle d'expérience. Sur Instagram, Hugo Manos a également publié des vidéos à la piscine, où il a pu croiser une ancienne candidate de Secret Story, Barbara Opsomer.

Mais le contenu préféré des abonnés de celui qui partage la vie de l'animateur des Grosses Têtes reste probablement les photos de sa superbe plastique. Et le dimanche 10 juillet 2022, ils ont été gâtés avec trois belles photos du jeune influenceur dans la piscine, dévoilant les résultats de son travail à la salle. Et les commentaires n'ont pas manqué de pleuvoir. Si la différence d'âge de 25 ans avec l'animateur fait jaser, cela n'empêche pas Hugo Manos de continuer à rencontrer un véritable succès sur les réseaux.