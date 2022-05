Hugo Manos : Le compagnon de Laurent Ruquier très émoustillé par un chroniqueur de TPMP

Hugo Manos a encore une fois fait sensation dans TPMP People ce 7 mai 2022. Nouveau chroniqueur phare de l'émission présentée par Matthieu Delormeau chaque samedi, le compagnon de Laurent Ruquier n'hésite jamais à placer quelques anecdotes croustillantes lors de ses prises de paroles. Sa dernière intervention concernait son camarade Florian Anselme.

Alors que Matthieu Delormeau se demandait si le journaliste qui "plaît beaucoup aux femmes" selon lui faisait du sport pour s'entretenir, ce dernier a expliqué que dans le passé il "était bien gaulé". "J'étais pas loin d'Hugo il y a quelques années, j'étais vraiment pas mal. Et puis, j'ai eu un enfant... C'est important, même quand on est papa, on a moins de temps, donc quand on a bossé, qu'on a fait tout ce qu'on doit faire et qu'on doit s'occuper de son enfant, derrière on n'a pas envie d'aller courir, on a envie de manger un truc", a-t-il expliqué sa prise de poids.

Si d'après lui, il n'a plus le même physique que dans sa jeunesse, Florian Anselme a pu compter sur Hugo Manos pour confirmer qu'il avait été très séduisant à l'époque. "Il m'a montré une photo de lui avant, et honnêtement, j'ai eu une demi-molle, franchement, c'était...", a-t-il lâché, suscitant les rires autour de lui. Et d'ajouter : "Il m'a montré et franchement, c'est vrai, il était très très beau. Bravo !".

Hugo Manos a beau avoir l'occasion de se rincer l'oeil de temps en temps, il reste très fidèle à Laurent Ruquier avec qui il file le parfait amour depuis déjà quatre ans. Mais ce n'est que depuis la fin de l'année 2021 que le couple s'affiche ensemble jusqu'à l'officialisation, la vraie, au mois de février dernier sur le plateau de TPMP People. Hugo Manos expliquait alors être très heureux auprès du journaliste de 26 ans son aîné quant à lui beaucoup plus discret dans sa vie privée. Ensemble, ils multiplient les voyages en amoureux et par amour, Laurent Ruquier accepte même d'apparaître dans les Tik Tok de son chéri, quitte à devenir la cible de moqueries.