Hugues Aufray : En couple à 93 ans avec une jeune compagne, un homme heureux qui n'a jamais divorcé de son ex

Une rencontre digne d'un film. Alors qu'il était dans le train, Hugues Aufray croise pour la première fois Muriel Mégevand, belle brune aux yeux noirs. Surprise de rencontrer le chanteur, elle prend son courage à deux mains et va lui demander un autographe, se moquant des regards inquisiteurs des voyageurs autour d'elle. Subjugué par l'élégance et la prestance de cette jeune femme, Hugues Aufray entame la conversation sans savoir qu'il vient de rencontrer la future femme de sa vie.

Interviewé par Michel Drucker en avril 2022, le chanteur aujourd'hui âgé de 93 ans racontait : "J'étais dans le TGV et j'ai vu cette jeune fille. Elle m'a demandé un autographe. En la voyant, je lui ai demandé si elle faisait du cinéma et elle m'a dit 'Non'". Troublé et envoûté par cette femme originaire de Savoie, il lui propose de l'aider dans sa carrière. Trois ans plus tard, elle déménage à Paris. "Elle est venue et puis elle est restée", avait-il expliqué.

"C'est un homme formidable. Il est très positif tout le temps, dans tout ce qu'il fait. Il m'a déjà peinte et sculptée", avait confié Muriel, invitée dans la même émission. Amoureuse, elle avait ajouté : "En fait, je ne me suis jamais ennuyée avec Hugues, ça fait depuis 1995 que je le connais et je ne me suis jamais ennuyée avec toi."

Marié à Hélène Faure depuis 1951, Hugues Aufray a perdu la mère de ses enfants le 6 octobre dernier. Décédée "dans leur propriété d'Orgnac-l'Aven en Ardèche", la maman de Marie (née en 1958) et de Charlotte (née en 1961) a été l'épouse d'Hugues Aufray jusqu'à son dernier souffle même s'ils ne partageaient plus leurs vies l'un avec l'autre. "Je suis toujours marié avec la femme que j'ai connue à 20 ans. Elle ne peut pas me suivre. Je suis un homme normal, avec une activité professionnelle importante et donc, c'est vrai, j'ai une jeune compagne, confiait-il au quotidien suisse Le Matin en 2015. Je ne mens ni à l'une ni à l'autre. J'ai la conscience tranquille."

Le chanteur avait par la suite démenti être polygame en janvier 2021 : "Par cette lettre ouverte, je tiens à rétablir la vérité, je ne suis pas polygame et je vis avec Murielle dont je suis amoureux même si j'ai gardé de très bonnes relations avec ma famille."