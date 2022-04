Vivement dimanche : Hugues Aufray complice avec sa jeune compagne, un ancien de The Voice invité

Ce 24 avril 2022, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain. Dans la première partie de l'après-midi, l'animateur recevra Laurent Voulzy et Hugues Aufray. Les deux chanteurs sont de retour sur scène depuis le début du mois d'avril à l'occasion d'une tournée dans toute la France pour une série de concerts dans les cathédrales et églises. Hugues Aufray sera de passage dans l'émission accompagné de sa jeune compagne Muriel Megevand.

Michel Drucker changera ensuite complètement de registre en accueillant sur son canapé rouge Sergeï Jirnov. Le 23 mars dernier, il sortait en librairie L'éclaireur, son dernier livre dans lequel il raconte son parcours d'espion au sein du célèbre service de renseignements russe, le KGB.

Dans Vivement dimanche prochain, c'est Michèle Laroque qui viendra parler de son actualité. La comédienne est bientôt de retour dans les salles obscures avec son nouveau film Tenor, de Claude Zidi Jr. attendu le 4 mai prochain au cinéma. C'est l'histoire d'un rappeur de banlieue qui devient chanteur d'opéra, poussé par sa professeure, jouée par Michèle Laroque. Dans le rôle du jeune prodige, on retrouvera MB14, qui est loin d'être inconnu du grand public. Et pour cause, il a participé à deux reprises à The Voice, en 2016 puis dans l'édition All Stars en 2021. À chaque fois, Mohamed Belkhir de son vrai nom est arrivé jusqu'en finale.

Le duo sera suivi par Isabelle Boulay, qui fête ses 50 ans de carrière. La compagne d'Eric Dupond-Moretti montera sur la scène mythique de l'Olympia le 6 juillet prochain pour interpréter ses plus grandes chansons à cette occasion. Anne Roumanoff est de son côté en tournée dans toute la France, avec son nouveau spectacle Tout va presque bien. Le comédien Arthur Dupont évoquera le retour de la série populaire Les Petits meurtres d'Agatha Christie. Un épisode inédit sera diffusé le vendredi 29 avril prochain sur France 2. Enfin, la romancière Diane Ducret présentera Le pouvoir a-t-il un sexe ?, une série documentaire qui s'interroge notamment sur la place des femmes dans la vie politique.

Vivement dimanche dès 15h10 sur France 2 le 24 avril 2022.