Ian McKellen : Pourquoi il a caché son homosexualité

Dans la biographie écrite par l'auteur Garry O'Connor, on apprend beaucoup de choses sur Ian McKellen. Aujourd'hui âgé de 80 ans, l'acteur a joué dans de nombreux films, particulièrement connu pour ses rôles dans X-Men et Le Seigneur des anneaux. Néanmoins, on ne connaît que peu de choses de sa vie privée. Au fil de sa vie et sa longue carrière, il se dévoile un peu plus.

S'il est désormais un fervent défenseur de la cause LGBT, cela n'a pas toujours été le cas. Durant 49 ans, il a en effet gardé secrète son homosexualité aux yeux du public - seuls ses proches et quelques acteurs du théâtre et du cinéma étaient au courant. Dans cette biographie rédigée par un homme de confiance, il dévoile les raisons qui l'ont poussé à faire son coming out et surtout il explique pourquoi il a eu peur de parler durant autant d'années.