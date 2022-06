Ici tout commence, des scènes de sexe gênantes : une comédienne révèle son malaise

Depuis le lancement d'Ici tout commence, les téléspectateurs ont appris à aimer comment détester le personnage d'Emmanuel Teyssier. Véritable tyran à l'école de cuisine Auguste Armand, il est redouté par les élèves mais aussi par les professeurs. Seule l'infirmière de l'établissement a vu en lui une autre facette, plus douce. Il s'agit de Constance. Ainsi, ils forment un couple complémentaire depuis un petit moment et pourtant, ce n'est qu'il y a peu qu'ils ont partagé une scène d'amour.

En effet, celle-ci est survenue à l'occasion de leurs réconciliations après l'infidélité de Constance avec Zacharie Landiras. Et cela s'est révélé être plus stressant que prévu pour les comédiens Benjamin Baroche et Sabine Perraud. C'est cette dernière qui l'a reconnu lors d'une interview pour Télé Loisirs. "On a eu quelques scènes intimes encore après. Mais on n'était pas du tout à l'aise. Ça fait deux ans qu'on joue ensemble des époux et en fait, on se fait quelques bisous une fois de temps en temps, mais très peu. On n'a pas de scènes charnelles. Donc, d'un coup, c'est comme si on se découvrait et on était hyper maladroit et empoté. C'était très drôle", a-t-elle rapporté à nos confrères.

Malgré la gêne, Sabine Perraud se souvient surtout d'avoir partagé avec son partenaire de jeu un moment très drôle. "Après, on a beaucoup rigolé. Même si on était à moitié nu, personne nous voyait et on était avec une équipe hyper sympa. Et après il y avait une séquence de comédie. On se marre bien avec Benjamin et on aime surtout les scènes de comédie. Là, on en a quelques-unes qui arrivent et qui sont assez chouettes. On a apprécié de jouer comme des gamins qui se retrouvent et qui se cachent de leurs enfants. C'est très sympa à faire", a-t-elle confié.

Rappelons que Sabine Perraud et Benjamin Baroche jouent le couple Teyssier depuis le lancement de la série Ici tout commence, en novembre 2020 sur TF1. Deux ans plus tard, les téléspectateurs sont toujours au rendez-vous pour suivre les aventures des personnages de Sète. Chaque soir, ils sont en moyenne un peu plus de 2 millions derrière leurs écrans.